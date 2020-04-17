گرگان به معضل «رودخانه خواری» مبتلا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، سید محسن حسینی در دیدار با فرماندار گرگان، اظهار کرد: «رودخانه خواری» معضلی است که کل کشور و استان و شهرستان گرگان به آن مبتلا است و برای حل آن باید نقشه برداری و کاداستر، تعیین حد بستر و حریم، رپرگذاری و صدور سند به عنوان گامهای اساسی در همه رودخانه ها انجام شود.

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه در استان دو هزار و ۷۰۰ تا دو هزار و ۸۵۰ کیلومتر رودخانه وجود دارد، افزود: قانون برای تعیین حد بستر و رپرگذاری این رودخانه ها به ما تکلیف کرده است که تاکنون توانسته ایم بیش از هزار و ۳۰۰ کیلومتر تعیین بستر و حریم و ۶۵۰ کیلومتر رپرگذاری را انجام دهیم.

وی بیان کرد: بدون نقشه برداری و تعیین حد بستر و در ادامه رپرگذاری و صدور سند برای رودخانه ها نمی توان به شکل کامل و سریع با «رودخانه خواری» مبارزه کرد و تقاضای ما از فرمانداری، سازمان برنامه، استانداری و مجمع نمایندگان مجلس این است که در اعتبارات مربوط به نقشه برداری، تعیین حد بستر و حریم و … به ما کمک کنند تا بتوانیم این موضوع را در استان به سرانجام برسانیم چرا که اعتبارات اجرای آن به نسبت فواید آن بسیار اندک است.

حسینی در خصوص وضعیت اقلیمی شهرستان گرگان گفت: از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۸، حدود ۳۸۶ میلی متر باران در شهرستان گرگان بارید که نسبت به درازمدت ۱۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: متوسط دمای گرگان طی این مدت هشت درجه بود در حالی که متوسط دمای درازمدت ۷.۷ درجه بوده است که سه دهم درجه افزایش دما را نشان می دهد و این افزایش دما، افزایش تبخیر را هم به دنبال دارد.