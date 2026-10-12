به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان از ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه نوزدهم تا ساعت ۹:۳۰ دوشنبه بیستم مهرماه، میانگین رطوبت سطحی در خوزستان ۴۵.۴ درصد گزارش شده است.

پس از ایذه، ایستگاه‌های گتوند با ۶۷ درصد و شادگان با ۶۱ درصد، بیشترین میزان رطوبت را تجربه کردند. در مقابل، کمترین میزان رطوبت در شبانه‌روز گذشته مربوط به ایستگاه حسینیه با ۲۸ درصد بوده است.

سایر ایستگاه‌ها شامل صفی‌آباد دزفول با ۵۹ درصد، آبادان ۵۷ درصد، شوش ۵۶ درصد، کشاورزی اهواز ۵۴ درصد، بهبهان و هویزه ۴۷ درصد، رامشیر ۴۶ درصد، بستان و هندیجان ۴۲ درصد، بندر ماهشهر ۴۱ درصد، امیدیه ۴۰ درصد، دزپارت، لالی و مسجدسلیمان ۳۹ درصد، فرودگاه اهواز ۳۸ درصد، رامهرمز ۳۶ درصد، شوشتر ۳۵ درصد، آغاجاری ۳۳ درصد و هفتکل با ۳۰ درصد رطوبت ثبت شده‌اند.