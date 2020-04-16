گزارش تأدی حقوق پرستاران فوری بررسی شود/ ماموریت سازمان بازرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، در دیدار مسئولان سازمان نظام پرستاری و نمایندگان پرستاران، با تقدیر از مجاهدتهای پرستاران در صیانت از سلامت مردم به ویژه در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا، اظهار داشت: جامعه پزشکی و پرستاران ما با حرکتی مؤمنانه و خالصانه در سنگر دفاع از سلامت مردم خوش درخشیدند.
رئیس قوه قضائیه، مدیریت بیماری کرونا و دستیابی سریع به آمار بالای بیماران بهبودیافته را بهترین شاخص در تعیین میزان موفقیت جامعه پرستاری کشورمان عنوان کرد و افزود: کار عظیم پرستاران ما به ویژه شهدای مدافع سلامت، الگویی ماندگار برای پرستاران دنیا شده است.
آیتالله رئیسی خاطر نشان کرد: ملت ایران هرگز گذشت و فداکاری جامعه پزشکی و پرستاری را فراموش نمیکند و زحمات مخلصانه آنها در دفاع از سلامت مردم در برابر ویروس کرونا در تاریخ کشورمان ماندگار شده است.
رئیس قوه قضائیه، کار پرستاری را بسیار سخت توصیف کرد و با تأکید بر لزوم پیگیری حقوق و مطالبات پرستاران گفت: پرستاران نباید بهخاطر سختی کار و کثرت مشغله دچار فرسایش جسمی و روحی شوند و باید سازوکارها و بسترهای خدمت رسانی با نشاط و با روحیه برای آنها فراهم باشد.
آیتالله رئیسی در همین راستا «افزایش سرانه کادر پرستاری کارآمد و متعهد» و «عدالت در نظام پرداخت حقوق و مزایا» را مورد تأکید قرار داد و گفت: وقتی میگوئیم اداره جامعه باید مبتنی بر عدالت باشد، این سخن شامل عدالت در نظام سلامت هم میشود و معنایش این است که هم در توزیع نیروی انسانی و هم در توزیع امکانات، اعتبارات و خدمات به عدالت رفتار شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: نقش پرستاران در خدمات پزشکی و تیم درمان باید بهطور کامل دیده شود و لازم است در تعارض منافع، مسائل و مشکلات پرستاران به اقتضای عدالت حل شود تا در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها عدالت تحتالشعاع منافع قرار نگیرد.
آیتالله رئیسی همچنین بر لزوم تقویت خدمات پرستاری در منزل تاکید کرد و گفت که مراقبت از بیماران در منزل تجربه موفقی است که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینههای درمانی و حتی مرگ و میر را کاهش داده و موجب ارتقا سلامت اجتماعی میشود.
رئیس قوه قضائیه بر لزوم اجرای کامل سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و همچنین قوانین مربوط به نظام پرستاری تأکید کرد و به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد ظرف ۴ ماه با همکاری سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت، علل عدم اجرای این قوانین یا اجرای ناقص آنها را بررسی و راهکارهای اجرایی شدن آنها را ارائه کند.
آیت الله رئیسی گفت: قابل قبول نیست که مجلس قانونی را تصویب کند و به تأیید شورای نگهبان هم برسد اما با گذشت سالها از تصویب آن اجرایی نشده یا بهصورت ناقص و گزینشی اجرا شود و حتماً باید موانع اجرای قانون شناسایی و برطرف شوند.
رئیس قوه قضائیه همچنین از دیوان عدالت اداری خواست که آندسته از احکام صادره برای پرستاران را که موجب تضییع حقوق آنها شده بازنگری کرده و در صدور آرای مربوط به حقوق پرستاران با رعایت اصل وحدت رویه عمل نماید.
پیش از سخنرانی رئیس قوه قضائیه، محمد میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری و شمس الدین شمس رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری، به ارائه گزارشی از فعالیتهای این مجموعه و وضعیت جامعه پرستاری کشورمان پرداختند و جمعی از نمایندگان پرستاران نیز مشکلات و نیازهای این جامعه را مطرح کردند.
«کمبود نیروی انسانی» از مهمترین مشکلاتی بود که مسئولان و فعالان این حوزه بر آن تأکید و اعلام داشتند: حدود ۲۵۰ هزار نفر در جامعه پرستاری فعالیت دارند که به ازای هر تخت بیمارستانی در ۲۴ ساعت، فقط ۸/۰ پرستار داریم و این مسئله برای جامعه پرستاری و مردم تبعات منفی خواهد داشت.
«عدم اجرای کامل قوانین مربوط به نظام پرستاری از جمله قانون بازنشستگی پیش از موعد»، «حمایت قضائی برای پرداخت معوقات پرستاران»، «لزوم حمایت قضائی از قربانیان خشونت علیه پرستاران» و «استفاده از نظرات سازمان نظام پرستاری در رسیدگی به پروندههای قضائی پرستاران در حوزه تخلفات حرفهای و صنفی» از دیگر مشکلات و مطالبات پرستاران بود.
در پایان این دیدار، رئیس قوه قضائیه از خانوادههای پرستاران شهید مدافع سلامت، نرگس خانعلیزاده، رامین عزیزیفر و احمد داستانی که در جریان مقابله با ویروس کرونا جان خود را از دست دادهاند، تقدیر کرد.
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