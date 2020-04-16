به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا اردکانیان در مراسم افتتاح چهار پروژه آب و برق که با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: این پروژه‌ها با کمک سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی به ثمر خواهد رسید که امروز چهار پروژه شامل واحد بخار نیروگاه پرند و تصفیه خانه فاضلاب صفادشت، اسلامشهر و ملارد در اولین روز پویش الف - ب - ایران (آب - برق - ایران) افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پروژه‌های امروز با سرمایه گذاری ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید، گفت: در پویش امسال تابلویی با عنوان ساخت و سازها و ساز و کارها درنظر گرفته شده که شامل همه طرح‌های عمرانی است که نشان می‌دهد این پروژه‌ها به سمتی خواهد رفت که کار تولید تسهیل شود.

وزیر نیرو ادامه داد: کوچک سازی سازمان دولت، پیک سایی در تابستان برای خاموشی صفر و افزایش انرژی تولیدی برای صادرات از اهداف پویش الف - ب - ایران در سال جاری است.

اردکانیان با بیان اینکه اجرای پویش الف، ب، ایران سال گذشته در ۱۷ مهر با دستور رئیس جمهور از سوی وزارت نیرو وعده داده شد، گفت: پویش سال گذشته که از نیمه دوم سال ۹۸ آغاز شد برای افتتاح و اتمام ۲۲۷ پروژه آب، برق و فاضلاب در کشور با سرمایه گذاری ۳۳ هزار میلیارد تومان شروع و ۲۰ اسفند سال گذشته نتیجه تلاش صنعت آب و برق در دولت و بخش خصوصی اعلام شد.

وی افزود: سال گذشته ۲۲۷ پروژه در قالب ۱۰ سد بزرگ، ۶ هزار و ۶۳۵ هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی، آبرسانی به ۱۷ شهر، ۱۳ تصفیه خانه فاضلاب، ۱۰ تصفیه خانه آب، آبرسانی به ۸۵۹ روستا با جمعیت نیم میلیون نفر، به مدار آمدن ۱۸ نیروگاه حرارتی، ۱۷ نیروگاه خورشیدی و بادی و ۱۰ شبکه انتقال و پست‌های فوق توزیع عملیاتی شده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه امسال جهش تولید نامگذاری شده است، گفت: امسال برای سربلندی کشور در جهت فراهم ساختن زیرساخت‌های تولید که آب و برق نقش مهمی در آن دارد و تامین آسایش و رفاه مردم با آب و برق پایدار تلاش می‌کنیم همچنین سیستم‌های تصفیه فاضلاب را با رعایت همه نکات بهداشتی که در ستاد ملی کرونا اعلام می‌شود تکمیل و افتتاح خواهیم کرد و البته کلنگ زنی طرح‌هایی را نیز برای افتتاح در سال آینده انجام می‌دهیم.