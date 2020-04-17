به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا دستور العملی را برای بازگشایی اقتصاد آمریکا در جریان بحران شیوع کرونا آماده کرده است.

برنامه ترامپ برای آغاز به کار در آمریکا در جریان شیوع کرونا شامل سه مرحله است و به برخی ایالت‌ها اجازه دهد طی ماه جاری میلادی برخی محدودیت‌هایی مرتبط با کرونا را لغو کنند.

گفته شده براساس این طرح و در مرحله نخست، سالن‌هایی مانند رستوران‌ها و سالن‌های تئاتر با رعایت فاصله اجتماعی کنترل شده می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند.

قرار است در مرحله دوم، سفرهای غیر ضروری و شروع به کار مدارس از سر گرفته شود و در مرحله سوم، افراد آسیب پذیر جسمانی، فعالیت‌های عمومی خود را با دیگران آغاز کنند.

در عین حال براساس دستور العمل ترامپ، تصمیم نهایی با فرمانداران ایالت‌هاست و برخی ایالت‌ها حتی زودتر هم می‌توانند محدودیت‌ها را لغو کنند.

این در حالی است که مدیریت ترامپ در مقابله با کرونا با انتقادات شدید در داخل آمریکا روبرو شده و برخی کارشناسان نسبت به افزایش جان باختگان بر اثر کرونا در این کشور هشدار داده‌اند.

هنوز کاخ سفید به صورت رسمی واکنشی به این طرح نشان نداده و اعلام نکرده که این طرح را چگونه اجرایی خواهد کرد.