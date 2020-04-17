سیر بیماری کرونا در مازندران نزولی است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد روحانی زاده پیش از ظهر جمعه در نشست قرارگاه جهادی حضرت موسی بن جعفر (ع) با اشاره به برخی خانواده‌ها نگران آن هستند که مسائل شرعی درباره جان باختگان کرونایی رعایت نشود، افزود: در استان به صورت کامل این مسائل رعایت می‌شود.

وی با بیان اینکه نگرانی در زمینه رعایت مسائل شرعی اموات کرونایی وجود ندارد، تصریح کرد: طبق گزارش‌های دریافتی، خانواده‌ها نیز از اجرای مسائل شرعی درباره اموات کرونایی رضایت دارند.

روحانی زاده با بیان اینکه سیر بیماری کرونا در استان نزولی است، افزود: آمار فوتی‌ها ناشی از کرونا در استان روز به روز کمتر می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر رعایت مسائل بهداشتی و فاصله اجتماعی، فاصله ۲ متر را ضروری برشمرد و گفت: با تداوم رعایت نکات بهداشتی امیدواریم شاهد ریشه‌کنی زودتر این بیماری باشیم.