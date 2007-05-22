نمایندگان جانبازان معترض به داخل نهاد ریاست جمهوری هدایت شدند

به گزارش خبرنگارمهر ، ساعات اولیه صبح امروز 150 نفر از جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس در اعتراض به عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران با تجمع مقابل دفتر ریاست جمهوری خواستار پیگیری مشکلات خود از سوی رئیس جمهور شدند.

براساس این گزارش ، ساعتی قبل چند تن از پرسنل نهاد ریاست جمهوری جانبازان را از مقابل نهاد به داخل بوستانی نزدیک خیابان پاستور هدایت کردند و نمایندگان جانبازان را نیز به داخل نهاد ریاست جمهوری راه دادند .

عکس آرشیوی و مربوط به تجمعات گذشته جانبازان مقابل نهاد ریاست جمهوری است

این گزارش می‌افزاید ، چند تن از ماموران لباس شخصی منتسب به نهاد ریاست جمهوری ، از فعالیت عکاس و خبرنگار مهر در محل تجمع ممانعت کردند. بنابر این تا این لحظه عکس و گزارش‌های دقیق‌تری از اعتراض جانبازان واصل نشده است.