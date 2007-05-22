  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۴۸

نمایندگان جانبازان معترض به داخل نهاد ریاست جمهوری هدایت شدند

نمایندگان جانبازان معترض به داخل نهاد ریاست جمهوری هدایت شدند

در پی تجمع صبح امروز تعدادی از جانبازان که در اعتراض به عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران مقابل نهاد ریاست جمهوری صورت گرفت ، نمایندگان جانبازان به داخل دفتر ریاست جمهوری هدایت شدند.

به گزارش خبرنگارمهر ، ساعات اولیه صبح امروز 150 نفر از جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس در اعتراض به عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران با تجمع مقابل دفتر ریاست جمهوری خواستار پیگیری مشکلات خود از سوی رئیس جمهور شدند.

براساس این گزارش ، ساعتی قبل چند تن از پرسنل نهاد ریاست جمهوری جانبازان را از مقابل نهاد به داخل بوستانی نزدیک خیابان پاستور هدایت کردند و نمایندگان جانبازان را نیز به داخل نهاد ریاست جمهوری راه دادند .

عکس آرشیوی و مربوط به تجمعات گذشته جانبازان مقابل نهاد ریاست جمهوری است

این گزارش می‌افزاید ، چند تن از ماموران لباس شخصی منتسب به نهاد ریاست جمهوری ، از فعالیت عکاس و خبرنگار مهر در محل تجمع ممانعت کردند. بنابر این تا این لحظه عکس و گزارش‌های دقیق‌تری از اعتراض جانبازان واصل نشده است. 

 

 

کد مطلب 490263

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها