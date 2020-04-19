بازنگری طرح جامع ۱۱ شهر استان همدان

مریم سمایی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در سال جاری بازنگری طرح جامع ۱۱ شهر از شهرهای استان همدان که چشم انداز آنها به اتمام رسیده در صورت موافقت دفتر طرح‌های توسعه شهری و معماری وزارت راه و شهرسازی با مشاورین ذیصلاح عقد قرارداد خواهد شد.

سمایی بیان کرد: در سال جاری بازنگری طرح‌های جامع شهرهای همدان، اسدآباد، تویسرکان به تصویب مراجع مربوطه خواهد رسید و همچنین ابلاغ طرح تفصیلی شهر بهار در دستور کار قرار گرفته است.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان همدان ادامه داد: تهیه بازنگری طرح‌های تفصیلی شهرهای همدان و اسد آباد در صورت تصویب طرح جامع شهرهای مذکور انجام خواهد شد.

سمایی در خصوص سیما و منظر شهری شهرهای استان همدان نیز خاطرنشان کرد: پروژه‌های پیشنهادی طراحی شهری به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده که در مرحله عقد قرارداد با مشاورین ذیصلاح است.