سرباند مافیای مواد مخدر در شرق کشور دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار مجید شجاع با اعلام این خبر، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت عمومی استان خراسان جنوبی با اشراف اطلاعاتی بر روی باندهای مواد مخدر، اخباری مبنی بر جابجایی و حمل مواد توسط باند مخوف سوداگران مرگ در شرق کشور دریافت کردند که دستگیری اعضای این باند را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: رصد اطلاعاتی مأموران پلیس در استان خراسان جنوبی حاکی از این بود که سوداگران مرگ با یک وانت سایپا در حال عبور از استان سمنان هستند که بلافاصله موضوع به فرماندهی انتظامی سمنان اطلاع داده شد و طی یک عملیات ضربتی، خودرو در شهرستان شاهرود توقیف شد.

سردار شجاع افزود: در این عملیات مشترک پلیسی، در بازرسی از وانت نیسان ۷۴۰ کیلوگرم تریاک و ۳ قبضه سلاح جنگی کشف شد و در این رابطه سر باند مافیای حمل مواد مخدر در شرق کشور به همراه ۲ نفر از اعضای این باند دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی تصریح کرد: عملیات‌های مشترک پلیس در استان‌های مختلف، توان عملیاتی پلیس را بالا برده است و سربازان جان برکف نیروی انتظامی در هیچ نقطه‌ای از کشور اجازه جولان به قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ را نخواهند داد.