«مرگ روشن» به تلویزیون رسید/ بررسی آلودگی های نوری در یک مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مستند، مستند «مرگ روشن» به‌عنوان یک مستند محیط زیستی به موضوع آلودگی نوری در شهر تهران می‌پردازد. آلودگی نوری که موضوعی ناپیدا در مشکلات کلان شهرهایی مانند تهران است، در این مستند مورد بررسی قرار گرفته است و آثار زیانبار آن برای شهروندان و محیط زیست تشریح شده است.

«مرگ روشن» نخستین اثر مستند ایرانی با موضوع آلودگی نوری است که ساخت آن بیش از یکسال به طول انجامید و تلاشی است برای معرفی آلودگی نوری و معضلات و بحران‌هایی که در نتیجه عدم کنترل نور مصنوعی و نورپردازی نامعقول گریبان فضای شهری را می‌گیرد و با روایتی سید حامد میرزا خلیل از کارشناسان این حوزه می‌کوشد تا در مورد بحران نور پردازی غیر علمی و بی رویه در تهران به مسولان این حوزه هشدار دهد.

برخی اوقات در آلودگی نوری، نورهای کنترل نشده به مرحله‌ای می‌رسند که موجب کشته شدن درختان می‌شوند؛ همین اتفاقی که در تهران برای درختان می‌افتد. برای زیبا ساختن درختان به آنها نور مصنوعی می تابانند و موجبات مرگ آنها را فراهم می‌کنند. حتی در شرایطی خاص این نورها موجب مرگ حیوانات و مضراتی برای بدن انسان می‌شود. از این رو عنوان برای این مستند واژه «مرگ روشن» انتخاب شود تا استعاره‌ای باشد از بلایی که انسان‌ها ناداسته دارند برسر خود می‌آورند.

مستند «مرگ روشن» سال گذشته در سومین جشنواره مستند تلویزیونی نیز روی آنتن رفت و با استقبال فوق العاده فعالان محیط زیست مواجه و باعث ایجاد پویش‌های مختلفی در خصوص آلودگی زمین در بین فعالان محیط زیستی شد.

هفته جهانی آسمان تاریک رویدادی است که انجمن بین المللی آسمان تاریک، به اختصار IDA همه ساله در تاریخ ۱۹ تا ۲۶ آوریل برگزار می‌کند. این انجمن، یک ارگان غیرانتفاعی است که در راستای حفظ و نگهداری از آسمان و محیط در شب، به خصوص با تشویق مردم به نورپردازی خارجی به صورت صحیح و به نحوی که نور به سمت آسمان نرود، فعالیت می‌کند.

مستند «مرگ روشن» به کارگردانی مسعود دهنوی و تهیه‌کنندگی احمد شفیعی تولیده شده در خانه مستند انقلاب اسلامی و محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و به مناسبت آغاز هفته جهانی آسمان تاریک در سال ۲۰۲۰ از شبکه‌های سه و مستند سیما روی آنتن خواهد رفت.