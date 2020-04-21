اتحادیه اروپا به وظیفه خود در مقابل اقدامات آمریکا عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در گفت و گوی تلفنی با نخست وزیر اسپانیا ضمن ابراز همدردی با مردم این کشور خاطرنشان کرد: آماده هستیم تجربیات خود را در زمینه مقابله با ویروس کرونا به اشتراک بگذاریم.

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای شهروندان ایرانی بخاطر شیوع ویروس کرونا، تاکید کرد: در چنین شرایطی باید روابط کشورها بر اساس اصول انسانی باشد و با سیاست‌های خصمانه مقابله شود، اما متأسفانه شاهد هستیم که در این شرایط بسیار سخت آمریکا همچنان تحریم‌های خود علیه ایران را تشدید می‌کند و حتی در زمینه دارو نیز اعمال می‌شود.

روحانی در ادامه با اشاره به تقاضای وام ایران از صندوق بین المللی پول برای مقابله با ویروس کرونا، گفت: امریکا با پرداخت این وام هم مخالفت کرده و انتظار این است که اتحادیه اروپا و اسپانیا در مقابل این اقدام غیر قانونی اتخاذ موضع کنند.

روحانی با استقبال از پیشنهاد نخست وزیر اسپانیا برای از سرگیری دیدارها و مذاکرات وزیران خارجه دو کشور برای تبادل نظر در خصوص مسائل مهم دوجانبه و بین المللی از جمله اجرای برجام، تاکید کرد: در صورتی که کشورهای مقابل به همه تعهدات خود عمل کنند، ما نیز به تعهدات خود باز خواهیم گشت.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن توافقات دو کشور، ابراز امیدواری کرد که روابط ایران و اسپانیا در همه زمینه‌ها توسعه و تعمیق یابد.

نخست وزیر اسپانیا نیز ضمن ابراز همدردی با مردم ایران در خصوص ویروس کرونا، با بیان گزارشی از وضعیت کشورش در مقابله با این ویروس و اعمال محدودیت‌های شهری برای شهروندان، افزود: در کنار نگرانی از وضعیت سلامتی مردم، نگرانی‌های عمیقی در خصوص بحران اقتصادی داریم که در آینده کشور ما درگیر آن خواهد شد.

"پدرو سانچز" تاکید کرد: باور داریم که تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران و سلامتی مردم بویژه در این دوره سخت که درگیر کرونا هستید، تأثیر شدیدی گذاشته است و اسپانیا و اتحادیه اروپا با این تحریم‌ها موافق نیستند.

نخست وزیر اسپانیا همچنین با اعلام حمایت از فعال شدن ساز و کار مالی اتحادیه اروپا (اینستکس)، اظهار داشت: ما نیز ملحق شدن به اینستکس را در دستور کار داریم.

پدرو سانچز روابط ایران و اسپانیا را خوب توصیف کرد و گفت: بسیار مهم است که در این شرایط روابط تجاری خود را نیز دوباره از سر بگیریم.