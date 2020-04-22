آزادراه تهران-شمال امشب مسدود است/ ترافیک سنگین آزادراه کرج-تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۲۴ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۶ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۷.۱، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

آزادراه کرج - تهران ۱۱۸۹۵۰

آزادراه کرج - قزوین ۱۱۲۳۹۹

آزادراه تهران - کرج ۱۱۰۹۹۶

آزادراه قزوین - کرج ۸۷۸۵۳

شهریار-کرج ۶۳۱۶۵

تبریز - ایلخچی ۶۰۶۵۲

جاجرود - بومهن ۵۹۷۷۷

ایلخچی - تبریز ۵۷۱۰۹

بومهن - جاجرود ۵۵۹۸۹

قرچک - ری ۴۵۲۱۸

آخرین وضعیت محورهای شمالی

تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک

آخرین وضعیت جوی

بارش باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، مازندران، کرمان و چهارمحال و بختیاری

مهم‌ترین عملیات کارگاه جاده‌ای

آزادراه تهران - شمال (قطعه یک)، واقع در استان تهران، از مورخ ۲۰ فروردین لغایت ۱۵ خرداد ۹۹، از ساعت ۱۹ الی ۷ صبح روز بعد، به دلیل اجرای عملیات تکمیل سامانه‌های هوشمند، مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین کرج - چالوس، هراز و فیروزکوه انجام می‌گردد.

محورهای مسدود شریانی

۱) شهداد - نهبندان

۲) خرم آباد - پلدختر

محدودیت تردد با تغییر مسیر

۱) آزادراه چالوس - مرزن آباد و بالعکس از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۰۷:۰۰ روز بعد مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم چالوس - مرزن آباد انجام می‌گردد.

۲) محور قزوین - همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دو طرفه انجام می‌گردد.