صدور پروانه اشتغال به حرفه برای پذیرفته شدگان نظام مهندسی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۷ ماه، به دستور حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان و سرپرست دفتر تشکلهای مهندسی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استانها و همچنین شورای مرکزی و سازمانهای استانی نظام مهندسی ساختمان، روند تشکیل پرونده، صدور و اعطای پروانههای اشتغال به حرفه مهندسان پذیرفته شده در آزمون نظام مهندسی مهر ماه سال گذشته آغاز شد.
سازمان نظام مهندسی لیست نهایی قبول شدگان آزمون مهر ماه پارسال را پایان اسفند ماه به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده بود.
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