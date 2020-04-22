به گزارش خبرنگار مهر، امید پارسایی فر عصر چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: کشف استعدادهای جوان در حوزه فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی، تربیت این استعدادها و ایجاد ظرفیت آموزش برای آنها و تولید آثار هنرمندان مطابق با سند راهبردی حوزه هنری کشور سه مأموریت مهم این سازمان است.

پارسایی‌فر ضمن اشاره به چالاکی نهاد حوزه هنری انقلاب اسلامی در اتفاقات کشور در حوادث مختلف از جمله شهادت حاج قاسم سلیمانی، کرونا، شعار سال و استعمار ستیزی عنوان کرد: واکنش سریع حوزه هنری در مقابل اتفاقات روز کشور نشان از مستعد بودن این نهاد است.

وی با اشاره به اقدام حوزه هنری در انتخاب چهره هنر انقلاب اسلامی بیان کرد: حوزه هنری از سال گذشته با انتخاب چهره برتر هنر انقلاب اسلامی در هر استان و کشور تلاش کرده است هنرمندان را به سمت تولید هدف محور تشویق کند.

پارسایی‌فر ضمن اشاره به ظرفیت همکاری‌های مشترک تاکید کرد: فعالیت بر روی تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در حوزه هنری به صورت جدی پیگیری می‌شود که کتاب و فیلم‌های آن به زودی منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به کتاب‌های تولیدی در حوزه هنری و اهمیت کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی ادامه داد: آمادگی جهت مشارکت در تکمیل و پیگیری کتابخانه انقلاب اسلامی وجود دارد.

پارسایی فر همچنین افزود: حوزه هنری انقلاب اسلامی جهت تولید موشن گرافیک، پویا نمایی، نماهنگ، سرود، کتاب، فیلم، نمایش و پوستر متناسب با مناسبت‌های انقلاب اسلامی آماده همکاری با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.