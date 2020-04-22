۱۱۴۱ مورد جدید ابتلا به کرونا در عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکاظ، محمد العبد العالی سخنگوی وزارت بهداشت عربستان به آمار جدید مبتلایان به کرونا در این کشور اشاره کرد.

وی افزود: ۱۱۴۱ مورد جدید ابتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در عربستان شناسایی شده است که از مکه مکرمه، الهفوف، ریاض، مدینه منوره، جده، الدمام، تبوک، الظهران، بیشه، طائف، الخرج، الطول، صبیا، حائل، القریات، شروره، الهدا، الوجه، الجفر، عقله الصقور، المذنب و ینبع هستند که با احتساب موارد جدید شمار مبتلایان به کرونا در عربستان ۱۲۷۷۲ نفر افزایش می یابد.

سخنگوی وزارت بهداشت عربستان از ۸۲ مبتلا که حال وخیمی دارند، هم سخن گفت.

درباره آمار بهبودی یافتگان نیز از بهبودی ۱۷۲ نفر طی ساعات گذشته خبر داد و شمار کسانی که از چنگال کرونا نجات یافته اند را در مجموع ۱۸۱۲ نفر دانست.

محمد العبد العالی از ۵ مورد جدید فوتی ناشی از کرونا هم طی ۲۴ ساعت گذشت خبر داد که با احتساب موارد جدید شمار فوتی های ناشی از کرونا به ۱۱۴ نفر رسید.

وی از ادامه تدابیر مقابله با کرونا در عربستان در ماه رمضان هم سخن گفت.