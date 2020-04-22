توضیحات معاون آموزشی وزیر بهداشت درباره زمان بازگشایی دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت درخصوص اخبار مطرح شده در مورد وضعیت آموزشی ترم جاری دانشگاه های علوم پزشکی اظهار داشت: پیشنهاداتی در این خصوص در جلسات متعدد کارشناسی که با حضور مدیران حوزه ستادی وزارت بهداشت و معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شده است، ارائه و پیشنهادات گروه های مختلف دانشجویی نیز دریافت و هم اکنون جمع بندی این پیشنهادات آماده ارائه به ستاد ملی کرونا است.

وی افزود: بدیهی است این پیشنهادات صرفا پس از تصویب در ستاد ملی کرونا جنبه اجرایی خواهد داشت.

حق دوست خاطرنشان کرد: در حال حاضر آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی با تمام قوت و با به کارگیری تکنولوژی های پیشرفته آموزشی برای دروس تئوری به صورت الکترونیکی و برای دوره های کارآموزی و کارورزی در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی با حضور فراگیران در بخش های بالینی با جدیت ادامه دارد.

وی اضافه کرد: اولویت در ارائه آموزش ها حفظ کیفیت و استفاده حداکثری از فرصت زمانی موجود برای به پیش بردن اهداف آموزشی به بهترین وجه ممکن است و تلاش می کند تا با کمترین آسیبی ترم جاری را به پایان برده و آزمون های پایان ترم و آزمون های کشوری و ملی در اولین فرصت ممکن و پس از تایید ستاد ملی کرونا برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه ۹۹ اجلاس معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی به صورت مجازی برگزار شد و در این جلسه موضوع آغاز به کار دانشگاه های علوم پزشکی مطرح شد و عنوان شد که در صورت مساعد بودن شرایط کنترل بیماری دانشگاه های علوم پزشکی بعد از ماه مبارک رمضان کلاس های خود را با رعایت پروتکل ها آغاز کنند.