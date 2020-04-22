به گزارش خبرنگار مهر، فاخر ربیعی فر عصر امروز در جلسه برنامه‌ریزی برای سوم خرداد در سالن جلسات فرمانداری خرمشهر، اظهار کرد: در سوم خرداد سال‌های گذشته رئیس‌جمهور در خرمشهر سخنرانی می‌کرد و مردم انتظار دارند مسئولان رده‌بالای کشور همچنان به این مناسبت در خرمشهر حضور پیدا کنند.

وی افزود: این رویه چند سالی هست متوقف شد و برنامه‌های بزرگداشت سوم خرداد به برنامه‌های محلی تقلیل یافته است؛ این در حالی است که می‌توان از فرصت سوم خرداد برای رفع مشکلات خرمشهر بهره برد.

ربیعی فر ادامه داد: حدود چهار سال پیش در سوم خرداد مراسمی با حضور مسئولان کشوری برگزار شد که طی آن روز برنامه‌هایی در ۱۸ روستای نوار مرزی به دست وزیر وقت افتتاح شد.

این عضو شورای شهر خرمشهر بر انتظار مردم برای حضور مسئولان رده‌بالای کشور در این شهرستان و اطلاع از آخرین وضعیت آن در روز آزادسازی‌اش تأکید کرد و افزود: مردم انتظار دارند مسئولان در صحنه باشند و انتظاراتشان را بیان کنند تا یاد آن روز به عنوان خاطره شاد در ذهن مردم تثبیت شود.

وی ادامه داد: مردم از اجرای برنامه‌های تکراری همچون برگزاری رزمایش اشباع شده‌اند و به جای آن باید در جذب کمک‌های وزارتی در این روز به عنوان ظرفیتی برای شهرستان خرمشهر کوشید.

حجت الاسلام عبدالله بحرانی رئیس حوزه‌های علمیه خرمشهر نیز سخنان ربیعی فر را تأیید کرد و گفت: برنامه‌های سوم خرداد باید جایگاه ملی خود را به دست آورند.

وی برگزاری مانورهای عمرانی و مشارکت بخش‌های مختلف را همچون قرارگاه خاتم، استانداری خوزستان در قالب برنامه دو روزه عمرانی به مناسبت سوم خرداد خواستار شد.