۲میلیون بیمه شخص ثالث تمدید خودکار شد/ مهلت پرداخت تا ۱۵ اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی در پاسخ به سوال مجری برنامه تهران ۲۰ مبنی بر اعمال جریمه دیرکرد صدور بیمه نامه شخص ثالث علی رغم بخشنامه بیمه مرکزی گفت: بیمه مرکزی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۹۸ با هماهنگی شرکت‌های بیمه‌ای بخشنامه‌ای صادر کرد با این مضمون که صاحبان خودروهایی که بیمه نامه شخص ثالث آنها در بازه زمانی ۲۱ اسفند تا ۱۵ اردیبهشت منقضی می‌شود می‌توانند از طریق سیستم الکترونیکی بیمه نامه دریافت و وجه حق بیمه را نیز از همان طریق پرداخت کنند.

اما برای آن دسته از کسانی که به سیستم الکترونیکی دسترسی نداشتند نیز مقرر شد بدون مراجعه به شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه، بیمه نامه برای آنها حتی بدون دریافت حق بیمه تا ۱۵ اردیبهشت ماه صادر شود.

وی گفت: تمام شرکت‌های بیمه موظف شدند بیمه نامه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرویی که در این بازه زمانی منقضی می‌شوند را صادر کنند. لذا جای هیچ گونه نگرانی نیست و حتی برای افرادی که حق بیمه پرداخت نکرده اند بیمه نامه تا ۱۵ اردیبهشت صادر شده است و در صورت بروز خسارت نیز طبق بخشنامه بیمه مرکزی به عنوان یک فرد دارای بیمه شخص ثالث محسوب می‌شود و خسارت آنها باید پرداخت شود. اما این مورد فقط برای افرادی است که در بازه زمانی ۲۱ اسفند ۹۸ تا ۱۵ اردیبهشت ۹۹ نسبت به تمدید بیمه نامه شخص ثالث خود اقدام نکرده اند و تاریخ‌های بعد و قبل این بازه را مشمول نمی‌شود.

سلیمانی در خصوص برخی از نمایندگانی که از این بخشنامه تخلف کرده اند، گفت: بخش شکایات و بازرسی بیمه مرکزی به طور آنلاین در حال دریافت شکایات است و در کمترین زمان ممکن آنها را بررسی می‌کند که بعضاً به تعلیق کد نمایندگی متخلف منجر شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف بیمه‌ای با سامانه پاسخگویی بیمه مرکزی به شماره ۲۳۴۲ تماس بگیرند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بهره برداری صنعت بیمه از ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در شرایط پیش آمده توانستیم سیستم‌های صدور الکترونیکی بیمه شخص ثالث را گسترش دهیم و همه شرکت‌های بیمه در این فرصت زیرساخت‌های الکترونیکی خود را فعال کرده و آمادگی برای صدور آنلاین اعلام کردند.

سلیمانی افزود: استارت آپ ها به پیشرفت سیستم‌های الکترونیکی شرکت‌های بیمه شتاب بخشیدند و اگر شرکتی خود را با تکنولوژی‌های روز همگام نکند از عرصه رقابت جا خواهد ماند.

رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که امکان صدور بیمه نامه یکسان با قیمت‌های متفاوت از سوی شبکه فروش وجود دارد گفت: خیر بیمه شخص ثالث تعرفه‌ای واحد دارد و کسی نمی‌تواند خارج از تعرفه حق بیمه دریافت کند و در صورت مشاهده تخلف با آن واحد صدور برخورد می‌شود.

وی از اعلام رتبه بندی شرکت‌های بیمه برای اعتماد سازی بیشتر مردم به صنعت بیمه خبر داد و گفت: کار اصلی بیمه مرکزی نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه است و ما در کنار این نظارت عملکرد شرکت‌های بیمه را رتبه بندی کرده ایم که تا شهریور ماه امسال نتایج آنرا به مردم اعلام می‌کنیم. ضمن اینکه بیمه مرکزی هر ساله رتبه توانگری مالی شرکت‌های بیمه را نیز اعلام می‌کند که خود از ملاک‌های انتخاب بیمه گذاران برای دریافت خدمات از شرکت‌های بیمه است.

سلیمانی در پاسخ به این سوال که بار مالی صدور آنلاین بیمه شخص ثالث بر دوش نمایندگان است و در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار، نمایندگان با مشکل مواجه می‌شوند و آنها باید چه کنند، گفت:

نمایندگی‌ها بیمه نامه را صادر می‌کنند و وظیفه دارند از ۱۵ اردیبهشت ماه به وصول حق بیمه‌ها اقدام کنند. تا کنون ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه نامه صادر شده است و این بیانگر تعامل خوب نمایندگان با بیمه گذاران بوده است و مطمئناً آن دسته از هموطنانی که تا کنون موفق به دریافت اصل بیمه نامه خود نشده و حق بیمه را پرداخت نکرده اند نیز با نمایندگان برای پرداخت حق بیمه خود همکاری کرده و نمی‌گذارند آنها دچار نگرانی شوند و در نهایت در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را در تاریخ مذکور پرداخت نکرد بیمه نامه آن تعلیق می‌شود.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به سهم حدود ۵۰ درصدی بیمه ایران از بیمه شخص ثالث بازار گفت: خوشبختانه این شرکت خیلی سریع مقدمات تمدید آنلاین را فراهم کرد و در اقدامی مثبت به نمایندگان نیز اعتباری پرداخت کرده تا در این دوران با مشکل مالی مواجه نشوند.

وی در خصوص میزان حق بیمه شخص ثالث گفت: تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث کاملاً رابطه مستقیم با نرخ دیه دارد و زمانی که دیه هر فرد در پایان هر سال از سوی رئیس محترم قوه قضائیه اعلام و به سازمان‌های ذیربط ابلاغ می‌شود و بر اساس آن نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز تعیین می‌شود. در سال ۹۹ دیه فوت ۲۲,۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و دیه ماه عادی ۳۶۰ و ماه‌های حرام ۴۴۰ میلیون تومان شده است که بار مالی زیادی برای شرکت‌های بیمه دارد.

وی با اشاره به اقدامات بیمه مرکزی در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا گفت: صنعت بیمه علاوه بر تمهیداتی که برای بیمه شخص ثالث در نظر گرفته است در بخش درمان نیز مانند پرداخت هزینه‌های درمانی بیماران کرونا که بیمه درمان تکمیلی دارند و خرید بیمه عمر با پوشش بیماری کرونا به عنوان امراض خاص با سرمایه انتخابی بیمه گذار اقدامات خوبی انجام داده است.