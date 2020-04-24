ابراهیم تاجیک نوری در گفتگو با خبرنگار مهر از نجات سه نفر در حادثه ریزش بهمن در شمشک خبر داد و افزود: در پی ریزش بهمن که حوالی ساعت ۱۳ ظهر جمعه رخ داد سه نفر پشت دیواره بهمن گرفتار بودند.

وی گفت: برای نجات این سه نفر و با توجه به احتمال وقوع مجدد بهمن بالگرد در منطقه فرود آمد و با حضور عوامل آتش نشانی این سه نفر نجات پیدا کرده و به پایین ارتفاعات انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران اضافه کرد: تیم نجات کوهستان همچنین به سرعت در منطقه احتمالی حضور سه نفر مفقودی حاضر شد اما به دلیل شرایط جوی امکان فرود بالگرد میسر نشد و عملیات پس از مدتی تلاش پایان یافت.

وی از آغاز مجدد عملیات نجات از صبح شنبه خبر داد.