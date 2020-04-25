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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۵۵

فرمانده سپاه اندیمشک:

ورود سپاه در هر عرصه‌ای موفقیت چشمگیری خواهد داشت

ورود سپاه در هر عرصه‌ای موفقیت چشمگیری خواهد داشت

اندیمشک- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک گفت: سپاه در هر عرصه‌ای که ورود کند، موفقیت‌های چشمگیری خواهد داشت.

سرهنگ پاسدار احسان کریم پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ششمین مرحله از رزمایش پدافند زیستی اندیمشک «پرتاب موفقیت‌آمیز اولین ماهواره نظامی ایران را توسط سپاه پاسداران» تبریک گفت و افزود: این موضوع نشان از کار و روحیه جهادی عزیزان در مهندسی هوا و فضای سپاه پاسداران است و این پیام را دارد که سپاه در هر عرصه‌ای ورود کند با تکیه بر خداوند متعال و استعدادهای درونی خود می‌تواند موفقیت‌های چشمگیری را کسب کند.

وی با اشاره به اینکه ششمین مرحله از رزمایش گندزدایی در شهرستان اندیمشک در حال اجراست، افزود: این برنامه در منطقه کوی ولایت به منظور مقابله با بیماری کرونا اجرا می‌شود و پیش از این در شهرهای بیدروبه، آزادی و چمگلک عملیات ضدعفونی و گندزدایی توسط نیروهای بسیج صورت گرفته است.

کریم پور ادامه داد: در اجرای رزمایش‌های پدافند زیستی کارهای خوبی صورت گرفته است و علاوه بر اندیمشک در شهرهای اقماری هم گروه‌های بسیجی گردان‌های بیت‌المقدس و امام حسین (ع) حضور خوبی داشته‌اند.

کریم پور بیان کرد: پیام مسرت‌بخش و اظهار رضایت مقام معظم رهبری در رضایت از سپاه پاسداران باعث خوشحالی و شور در جمع پاسداران، بسیجیان و سربازان شد و ما هم در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری رزمایش کمک مؤمنانه را با حضور پرشور همه آحاد مردم برگزار کردیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک، گفت: با وحدت مثال‌زدنی مردم و مسئولان می‌توانیم کارهای خوبی را انجام دهیم و به راحتی در مقابل مشکلات ایستادگی کنیم.

امام جمعه اندیمشک نیز در ادامه گفت: سپاه مولود انقلاب است و اصالت آن انقلابی است و هرکجا ورود کرده مایه برکت بوده است.

حجت الاسلام سید مصطفی حسینی نوری افزود: ما همیشه سپاه را در کنار مردم دیده‌ایم و هر جا بحرانی دیده‌ایم اولین کسانی که حضور پیدا می‌کردند، سپاه بودند.

وی بیان کرد: در بحث سیل اولین نهادی که حضور پیدا کرد سپاه بود، در واقعه ویروس کرونا بازهم سپاه به طور سریع ورود کرد و برای آن آرزوی موفقیت داریم و همین مدال برای پاسدار کافی است که امام انقلاب فرمود «من از سپاه راضی هستم» و رضایت نایب امام زمان از سپاه، مدال افتخاری برای آنها است.

کد مطلب 4908731

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