سرهنگ پاسدار احسان کریم پور در گفتوگو با خبرنگار مهر، در ششمین مرحله از رزمایش پدافند زیستی اندیمشک «پرتاب موفقیتآمیز اولین ماهواره نظامی ایران را توسط سپاه پاسداران» تبریک گفت و افزود: این موضوع نشان از کار و روحیه جهادی عزیزان در مهندسی هوا و فضای سپاه پاسداران است و این پیام را دارد که سپاه در هر عرصهای ورود کند با تکیه بر خداوند متعال و استعدادهای درونی خود میتواند موفقیتهای چشمگیری را کسب کند.
وی با اشاره به اینکه ششمین مرحله از رزمایش گندزدایی در شهرستان اندیمشک در حال اجراست، افزود: این برنامه در منطقه کوی ولایت به منظور مقابله با بیماری کرونا اجرا میشود و پیش از این در شهرهای بیدروبه، آزادی و چمگلک عملیات ضدعفونی و گندزدایی توسط نیروهای بسیج صورت گرفته است.
کریم پور ادامه داد: در اجرای رزمایشهای پدافند زیستی کارهای خوبی صورت گرفته است و علاوه بر اندیمشک در شهرهای اقماری هم گروههای بسیجی گردانهای بیتالمقدس و امام حسین (ع) حضور خوبی داشتهاند.
کریم پور بیان کرد: پیام مسرتبخش و اظهار رضایت مقام معظم رهبری در رضایت از سپاه پاسداران باعث خوشحالی و شور در جمع پاسداران، بسیجیان و سربازان شد و ما هم در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری رزمایش کمک مؤمنانه را با حضور پرشور همه آحاد مردم برگزار کردیم.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک، گفت: با وحدت مثالزدنی مردم و مسئولان میتوانیم کارهای خوبی را انجام دهیم و به راحتی در مقابل مشکلات ایستادگی کنیم.
امام جمعه اندیمشک نیز در ادامه گفت: سپاه مولود انقلاب است و اصالت آن انقلابی است و هرکجا ورود کرده مایه برکت بوده است.
حجت الاسلام سید مصطفی حسینی نوری افزود: ما همیشه سپاه را در کنار مردم دیدهایم و هر جا بحرانی دیدهایم اولین کسانی که حضور پیدا میکردند، سپاه بودند.
وی بیان کرد: در بحث سیل اولین نهادی که حضور پیدا کرد سپاه بود، در واقعه ویروس کرونا بازهم سپاه به طور سریع ورود کرد و برای آن آرزوی موفقیت داریم و همین مدال برای پاسدار کافی است که امام انقلاب فرمود «من از سپاه راضی هستم» و رضایت نایب امام زمان از سپاه، مدال افتخاری برای آنها است.
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