به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم، «بی‌گاه» به کارگردانی پویا اشتهاردی و تهیه‌کنندگی محمد سجادیان، در ادامه موفقیت‌های خود در جشنواره‌های بین‌المللی مختلف، در بخش فیلم‌های بلند ‌سی ‌و دومین جشنواره بین‌المللی آلترناتیو دالاس آمریکا، برنده جایزه بهترین فیلم اول شد.

«بی‌گاه» روایت سربازی بلوچ است که به علت کشیدن سیگار، روز عروسی خواهرش لغو مرخصی شده؛ «بیگاه» داستانی غیرخطی است که داستان هامین را از کودکی تا به امروز روایت می‌کند. هامین به زبان بلوچی به معنای گرمای خرما پزان تابستان است.

این فیلم پس از بازگشایی سینماها در گروه «هنر و تجربه» اکران خواهد شد.

ایمان افشار، شایان افشار، ایوب افشار، مهسا نارویی، آوا آذرپیرا، ملابخش رئیسی و جمعی از بازیگران محلی چابهار در «بیگاه» نقش‌آفرینی می‌کنند و از دیگر عوامل فیلم می‌توان به مدیر فیلمبرداری: رضا حماسی، موسیقی: نوید جابری، مدیر صدابرداری: علی عبدالحسینی، میکس و ترکیب صدا: انسیه ملکی، طراحی صدا: رافائل برنابئو گارسیا، اصلاح رنگ و جلوه‌های بصری: محراب مشهدبان، مدیر تولید: محمدرضا تهرانی، مجری طرح: حسین شیخی، تهیه‌کننده اجرایی: مهدی بهروز، مشاور بین‌الملل: مسعود ایمن‌دوست، عکاس: شهرزاد نجفی و سمانه وجدان و مشاور رسانه‌ای: مهدی سلیمانی برچلویی اشاره کرد.