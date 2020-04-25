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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۰۵

با تلاش یک شرکت دانش بنیان؛

فناوری ژنراتور هیدروژن بومی‌سازی شد

فناوری ژنراتور هیدروژن بومی‌سازی شد

یک شرکت دانش بنیان تولید ژنراتورهای هیدروژن را با قیمتی کمتر از نمونه های مشابه خارجی در راس تولید قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ژنراتورهای هیدروژن از جمله دستگاه‌هایی است که به دلیل تحریم و افزایش نرخ ارز، ورود آنها به کشور با محدودیت‌هایی مواجه شد. یک شرکت دانش‌بنیان فناوری هر دو نوع آلکالوئیدی و غشایی پروتون آن را با قیمت کمتر از یک دوم نمونه مشابه خارجی بومی‌سازی کرده است.

ژنراتورهای هیدروژنی از جمله دستگاه‌های هستند که کاربردهای متنوعی در طیف وسیعی از صنایع و مراکز دانشگاهی و پژوهشی دارند. آزمایشگاه‌ها، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی،.... از جمله مصرف‌کنندگان این دستگاه هستند.

محمد ژیانی مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده ژنراتورهای هیدروژن گفت: این ژنراتورها در دو مدل تولید می‌شود. یک مدل غشایی پروتون. قیمت نمونه مشابه خارجی ژنراتور هیدروژنی مدل غشایی پروتون در حدود ۲۰۰ میلیون تومان است، این محصول در این شرکت در بازه قیمت ۹۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. همچنین قیمت مدل آلکالائین این ژنراتور نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد از نمونه مشابه خارجی کمتر است.

وی دستگاه تست پیل‌های سوختی را دیگر محصول دانش بنیان این مجموعه معرفی کرد و گفت: این دستگاه تست، برای آزمایش انواع پیل‌های سوختی با سوخت هیدروژن و گاز اکسیژن کاربرد دارد. این پیل‌های سوختی در حوزه انرژی‌های نو به کار می‌روند.

کد مطلب 4909033

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    نظرات

    • RO ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
      0 0
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      من فکر می کنم مگنت ژنراتور یا ژانراتورهای مقناطیسی بومی سازی شود که برای تولید آن چند آهن ربا سکه ای دوتا بلبرینگ ویه کمی دیگر وسیله لازم هست که نیاز به هیچ سوختی ندارد دود هم نمی کند بهترین خدمت هست
    • IR ۰۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
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      پارسال ۳میلیون تومان بود

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