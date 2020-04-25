به گزارش خبرنگار مهر، سریال «زیرخاکی» به کارگردانی جلیل سامان طی روزهای اخیر دچار حاشیه‌هایی شد که وضعیت پخش آن را با بلاتکلیفی مواجه کرد. با این حال بهرنگ ملک محمدی مدیر گروه فیلم و سریال مرکز سیمافیلم شب گذشته پنجم اردیبهشت از پخش قطعی این سریال در روز شنبه مصادف با اول ماه رمضان خبر داد.

این حاشیه‌ها باعث شد جلیل سامان کارگردان سریال در آستانه پخش اولین قسمت، طی یادداشتی کوتاه که در صفحه اینستاگرام رسمی سریال به اشتراک گذاشته شد، نسبت به تاثیر حواشی بر قضاوت مخاطبان هشدار دهد.

سامان در این پست یادآور شده است: «سریال زیرخاکی یک سریال معمولی است که سعی کرده‌ام داستانی با موقعیت‌های نسبتا کمیک را در بستر تاریخی روایت کنم. نه با یک کار انقلابی یا سیاسی شاخص مواجهید، نه یک کمدی پرخنده. این همه حاشیه و سروصدا نمی‌دانم برای چیست! فقط می‌دانم این حواشی باعث خواهد شد از هر طرف مورد بی‌مهری قرار بگیریم! از دوست و دشمن! «زیرخاکی» یک سریال معمولی بی‌ادعاست همین...»

پژمان جمشیدی، هادی حجازی‌فر، ژاله صامتی، گوهر خیراندیش، ایرج سنجری، نادر فلاح، اصغر نقی‌زاده و بازیگر خردسال رایان سرلک بازیگران اصلی سریال «زیرخاکی» هستند.

این سریال که از امشب روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود در ۲ مقطع تاریخی به تحولات ایران پیش و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی خواهد پرداخت.