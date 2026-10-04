به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی دربانی، امام جمعه چهارباغ البرز اظهار کرد: سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت زمانی می‌تواند مفید باشد که در کنار بهره‌ وری، منافع عمومی و عدالت نیز مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت، ممکن است امکاناتی که با بودجه دولت و از محل بیت‌المال ساخته شده‌اند، در اختیار بهره‌بردارانی قرار گیرند که اولویت اصلی آنها کسب درآمد است.

وی افزود: بسیاری از ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، با سرمایه عمومی احداث شده‌اند و هدف از ایجاد آنها خدمت به مردم، توسعه ورزش و ایجاد نشاط اجتماعی بوده است؛ بنابراین در زمان واگذاری باید حق مردم و به‌خصوص اقشار کم‌برخوردار حفظ شود.

حجت الاسلام دربانی ضمن اشاره به افزایش درآمد برای جبران هزینه توسط بهره بردار؛ خاطرنشان کرد: وقتی یک مجموعه ورزشی در مزایده به بالاترین پیشنهاد واگذار می‌شود، بهره‌بردار برای جبران هزینه و دستیابی به سود، طبیعتاً به دنبال افزایش درآمد خواهد بود. حتی اگر تعرفه‌های دولتی تعیین شده باشد، ممکن است این تعرفه‌ها برای بهره‌بردار صرفه اقتصادی نداشته باشد و در نتیجه هزینه استفاده افزایش پیدا کند یا زمان سانس‌ها کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه‌ها در نهایت باعث می‌شود خانواده‌ها و جوانانی که توان مالی کمتری دارند، به‌تدریج از استفاده از این امکانات کنار گذاشته شوند؛ در حالی که اتفاقا در مناطق کم‌برخوردار، دسترسی مردم به امکانات ورزشی عمومی اهمیت بیشتری دارد.

حجت الاسلام دربانی تأکید کرد: اگر قرار است از ظرفیت بخش خصوصی برای مدیریت این اماکن استفاده شود، باید سازوکاری وجود داشته باشد که هم بهره‌وری و مدیریت مناسب تأمین شود و هم تعرفه‌ها، نحوه استفاده و دسترسی اقشار مختلف تحت نظارت باشد.

وی تأکید کرد: نباید عناوینی مانند خصوصی‌سازی، چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت به شکلی اجرا شود که در نهایت امکاناتی که با پول مردم و منابع بیت‌المال ساخته شده‌اند، در اختیار افرادی قرار بگیرند که هدف اصلی آنها کسب سود و درآمد است.

حجت الاسلام دربانی گفت: بیت‌المال متعلق به مردم است و اماکنی که با منابع عمومی ساخته شده‌اند نیز باید در خدمت مردم باقی بمانند. خصوصی ‌سازی نباید به معنای خصوصی شدن حق مردم برای استفاده از امکاناتی باشد که با سرمایه عمومی ایجاد شده‌اند.

امام جمعه چهارباغ البرز تصریح کرد: واگذاری اماکن ورزشی باید با حفظ منافع عمومی، رعایت عدالت و توجه ویژه به اقشار کم‌برخوردار انجام شود تا امکاناتی که برای رفاه مردم ساخته شده‌اند، در نهایت صرفاً به ابزاری برای کسب درآمد افراد خاص تبدیل نشوند.