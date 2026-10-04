انفجار در مغازه تعمیر دیاگ در اصفهان؛حادثه ربطی به مترو نداشت

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه انفجار در یک واحد صنفی در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۷ و ۳۲ دقیقه در یک مغازه تعمیر دیاگ در خیابان بهارستان غربی، جنب ایستگاه مترو بهارستان به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی و امدادی آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای بررسی شرایط، ایمن‌سازی محل و جلوگیری از بروز حوادث ثانویه انجام گرفت.

وی ادامه داد: شدت انفجار موجب شکسته شدن شیشه‌های مغازه شد و در جریان این حادثه سه نفر بر اثر برخورد شیشه‌ها مصدوم شدند.

دهقانی با بیان اینکه نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور در محل نسبت به بررسی وضعیت واحد صنفی و محیط پیرامونی آن اقدام کردند، گفت: علت دقیق وقوع انفجار و جزئیات مربوط به منشأ آن پس از بررسی کارشناسی اعلام خواهد شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تأکید کرد: رعایت نکات ایمنی در واحدهای صنفی و تعمیرگاهی و بررسی دوره‌ای تجهیزات و تأسیسات می‌تواند از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند.