به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ائتلاف متجاوز سعودی علیرغم تمدید یک ماهه آتش بس دروغین و ادعایی خود همچنان به حملات گسترده علیه غیرنظامیان یمنی ادامه میدهد.
بر اساس این گزارش، جنگندههای ائتلاف متجاوز سعودی به تازگی عملیاتهای جدیدی را علیه مناطق مسکونی یمن ترتیب داده اند.
طبق اعلام رسانههای یمنی، مناطق مسکونی واقع در صعده طی چند نوبت توسط جنگندههای سعودی بمباران شدند.
این در حالی است که در استان الجوف نیز مناطق مسکونی توسط جنگندههای متجاوز سعودی هدف قرار گرفتند.
گفتنی است، ائتلاف متجاوز سعودی درحالی از تمدید یک ماهه آتش بس دروغین در یمن سخن به میان آورده است که حملات آن به غیرنظامیان بیش از پیش تشدید شده است.
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