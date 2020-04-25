۲۷ میلیون ریال پرونده تخلف صنفی در فردوس تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ارزش ریالی این پرونده‌ها ۲۷ میلیون و ۱۴ هزار ریال می‌باشد که جهت طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی فردوس ارجاع شده است.

صادقی ادامه داد: طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال و نوروز ۹۸ از ابتدای اسفند ماه سال گذشته شروع شده و تا پایان فروردین ۹۹ ادامه داشته است.

وی با اشاره به اینکه در زمان اجرای این طرح گشت‌های مشترکی با شبکه بهداشت و درمان، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، میراث فرهنگی، شبکه دامپزشکی، اداره راهداری و حمل و نقل و … از واحدهای صنفی صورت گرفته، ادامه داد: در این مدت قریب به ۷۶۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی سطح شهرستان صورت گرفته و ۳۵ گشت مشترک نیز با دستگاه‌های ذیربط برگزار شده است.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان فردوس گفت: همچنین در این مدت ۲۱۵ مورد گزارش به سامانه ۱۲۴ این اداره و یا به صورت حضوری واصل شده است.

صادقی عنوان کرد: بیشترین تخلفات صورت گرفته در طول اجرای این طرح مربوط به عدم درج قیمت، گران فروشی، عدم صدور و ارائه فاکتور و … بوده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فردوس در پایان از شهروندان عزیز درخواست نمود در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و غیر صنفی از قبیل کم فروشی، گران‌فروشی، عدم صدور صورتحساب، عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه و… مراتب را به سامانه ۱۲۴ این اداره اطلاع داده تا در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گیرد.