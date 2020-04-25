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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۰۷

یکی از مدیران سابق فدرال رزرو هشدار داد:

بانک مرکزی آمریکا باید نرخ بهره خود را منفی کند

بانک مرکزی آمریکا باید نرخ بهره خود را منفی کند

یکی از مدیران سابق فدرال‌رزرو هشدار داد که بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با رکود شدید ناشی از ویروس کرونا نرخ بهره خود را برای اولین بار در تاریخ منفی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نارایانا کوچرلاکوتا، اقتصاددان و استاد دانشگاه مککنزی آمریکا و رئیس سابق شعبه میناپولیس فدرال رزرو، در مقاله خود هشدار داد اوضاع بی‌سابقه کنونی نیازمند اقدامات بی‌سابقه است به همین دلیل فدرال رزرو آمریکا برای کند کردن شتاب رکورد اقتصادی شدید کنونی باید در اجلاس این هفته خود نرخ بهره را برای اولین بار در تاریخ منفی کند.

در اجلاس این هفته فدرال‌رزرو همه داده‌ها هشدار دهنده خواهند بود. نرخ بیکاری آمریکا دورقمی شده است، تقاضای بین‌المللی در حال افت است و تورم از نرخ هدف دو درصدی بانک مرکزی خیلی پایین‌تر آمده و به حدود ۱ درصد رسیده است. این در حالی است که بدون واکسن کرونا این شرایط تا ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت.

همه اقتصاددانان معتقدند که در چنین شرایطی باید نرخ بهره کاهش داده شود تا رشد اقتصادی تقویت شده و شغل ایجاد شود. بسیاری از بانک‌های مرکزی اروپایی و بانک مرکزی ژاپن تجربه نرخ بهره منفی را داشته‌اند. البته چنین اقدامی سودآوری بانک مرکزی را کاهش می‌دهد.

کد مطلب 4909354

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