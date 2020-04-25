اسکله سیریک جلوتر از برنامه زمانبندی در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمد حسینی گفت: در راستای رتبه بندی عملکرد پروژههای عمرانی از سوی دفتر مدیریت کنترل پروژه سازمان بنادر و دریانوردی، بندر شهید باهنر با رشد ۲۰۰ درصدی پروژههای عمرانی و رشد ۹۶ درصدی در حوزه جذب و عملکرد توانست رتبه نخست را در بین بنادر تجاری کشور به خود اختصاص دهد.
وی فرآیندهای مدیریت پروژههای عمرانی در کلیه سطوح، اعم از هزینه، کیفیت و ارزیابی ریسک را به عنوان مهمترین مؤلفههای مورد بررسی دفتر مدیریت کنترل پروژه سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد.
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر بیان داشت: در سال ۹۸ اعتباری که به بخش عمرانی تخصیص یافته از رشد ۲۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
این مقام مسئول عمده این پروژهها را در جاسک لایروبی حوضچه این بندر، استحصال اراضی، محصور سازی اراضی پشتیبانی، تعمیرات اساسی ۷ پست اسکله، احداث ساختمان مرجع دریایی، اجرای سیستم کشف و اعلام حریق و ساخت ۱۰۴ متر اسکله بندر سیریک عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این پروژه به لحاظ اجرا جلوتر از برنامه زمانبندی شده در حال انجام است.
حمید رضا محمد حسینی به پروژههای مطالعاتی بنادر شرق استان نیز اشارهای داشت وگفت: ۱۴پ روژه مطالعاتی در حوزههای مختلف نظیر نوسازی آسفالت، سیستم اعلام حریق و تعمیرات اساسی در بنادر مرکز و شرق، همچنین نوسازی ساختمانهای کمرگ و امور بندری، مطالعات سردرب و طرح هدایت سرریز آب بندر باهنر از جمله مهمترین این پروژهها است که در دستورکار قرار دارد.
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