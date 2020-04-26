افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی ذخایر آبی در مازندران

محمدابراهیم یخکشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ذخیره سازی ۶۹۰ میلیون مترمکعب آب در سدها و آب بندان های استان اظهار داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل و نیمسال اول آبی حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب رشد یافته است.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد چاه‌های زراعی استان کم عمق هستند، گفت: این مسئله سبب می‌شود در فصل کم آبی از شدت آسیب پذیری بالایی برخوردار باشیم.

وی همچنین با اشاره به ساماندهی رودخانه تلار اظهار داشت: سال قبل ۴۰ کیلومتر از این رودخانه ساماندهی و ۶۶ هزار مترمربع از بستر رودخانه آزادسازی شده است.

یخکشی همچنین با بیان اینکه پروژه بزرگ تثبیت بستر رودخانه چالوس پیشرفت ۹۵ درصدی دارد، هزینه صرف شده برای اجرای این پروژه را چهار میلیارد تومان اعلام کرد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی براحتمال سیلاب در استان از آمادگی لازم برای سیلاب احتمالی خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای پیشگیری از سیلاب احتمالی اندیشیده شده است.