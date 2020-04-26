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۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۸:۱۳

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران مطرح کرد:

افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی ذخایر آبی در مازندران

افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی ذخایر آبی در مازندران

ساری - مدیرعامل آب منطقه ای مازندران از افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی حجم ذخیره مخازن آبی استان خبر داد و گفت: حدود ۶۹۰ میلیون مترمکعب آب در سدها و آب بندان های استان ذخیره شده است.

محمدابراهیم یخکشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ذخیره سازی ۶۹۰ میلیون مترمکعب آب در سدها و آب بندان های استان اظهار داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل و نیمسال اول آبی حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب رشد یافته است.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد چاه‌های زراعی استان کم عمق هستند، گفت: این مسئله سبب می‌شود در فصل کم آبی از شدت آسیب پذیری بالایی برخوردار باشیم.

وی همچنین با اشاره به ساماندهی رودخانه تلار اظهار داشت: سال قبل ۴۰ کیلومتر از این رودخانه ساماندهی و ۶۶ هزار مترمربع از بستر رودخانه آزادسازی شده است.

یخکشی همچنین با بیان اینکه پروژه بزرگ تثبیت بستر رودخانه چالوس پیشرفت ۹۵ درصدی دارد، هزینه صرف شده برای اجرای این پروژه را چهار میلیارد تومان اعلام کرد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی براحتمال سیلاب در استان از آمادگی لازم برای سیلاب احتمالی خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای پیشگیری از سیلاب احتمالی اندیشیده شده است.

کد مطلب 4909587

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