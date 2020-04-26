به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم پرهام پارسانژاد نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: طی دو ماه گذشته همکاران فیزیوتراپیست خدمات ارزندهای به بیماران کووید ۱۹ ارائه دادهاند و با توجه به اینکه بیمارستان بقیه الله یکی از مراکز اصلی پذیرش و درمان این بیماران بوده است، طبیعتاً بار خیلی زیادی بر دوش همکاران سنگینی کرده است.
وی افزود: امروز آمدهایم تا تقدیر و تشکری داشته باشیم از ایثار و از خودگذشتگی همکاران عزیزمان که یکی از بخشهای اصلی درمان این بیماری که همان فیزیوتراپی تنفسی است، را برای بیماران ارائه میدهند.
پارسانژاد گفت: از همان مراحل اولیه وقتی بیماران کرونا دچار دیسترس تنفسی و تنگی نفس میشوند، تمرینات تنفسی میتواند به تهویه ریوی و بهتر نفس کشیدن آنها کمک کند و اکسیژن رسانی بهتری به بافتها داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که فیزیوتراپی چه تأثیری در درمان بیماران کووید ۱۹ دارد، اظهار داشت: فیزیوتراپی و فیزیوتراپی تنفسی، مکمل دارو درمانی و مراقبتهای پزشکی و پرستاری است که در بیمارستان انجام میشود و اصولاً هر کدام از این بیماران خصوصاً در وضعیت تحت حاد و مزمن بیماری، یک تا دو جلسه در روز نیازمند فیزیوتراپی تنفسی هستند.
نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، ادامه داد: اگر این خدمات نباشد بیمار دچار مشکل تنفسی بیشتری میشود و یکی از راههای بهبود تنفس بهتر بیماران، آموزش این نوع تمرینات به بیمار است که چطور با دیافراگم یا شکم نفس بکشند و ظرفیتهای تنفسی را افزایش دهند.
در ادامه، اهوازیان دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران، افزود: ما به عنوان یک فیزیوتراپیست تمام تلاش مان را میکنیم تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود، و امروز آمدهایم خدا قوت و خسته نباشید بگوییم به همکاران عزیزی که در خط مقدم خدمات بیمارستانی تلاش و کوشش میکنند.
وی با عنوان این مطلب که فیزیوتراپیست ها همچون سایر کادر درمانی در معرض آسیبهای احتمالی کووید ۱۹ قرار دارند، گفت: همکاران ما با فاصله بسیار کم و بعضاً در تماس مستقیم با بیمار قرار دارند، زیرا که فیزیوتراپیست باید به بیمار بگوید چطور نفس بکشد و با بهبود تنفس بیمار و آموزش سایر تمرینات ورزشی نقش شایانی در بازگشت بیمار به فعالیتهای طبیعی ایفا مینمایند.
اهوازیان ادامه داد که جامعه فیزیوتراپی در بحرانهای مختلف از جمله جنگ ٨ ساله تحمیلی، زلزلههای مختلف و بیماری کرونا در کنار مردم کشورمان بوده و رشد روز افزون این رشته باعث شده که جز لاینفک بحرانها باشد که نشان از اهمیت بالای رشته فیزیوتراپی بوده است و لازم است سیاست گذاران نظام سلامت با توجه به بحرانهای مختلف در این کشور در خصوص رشد و ارتقای این رشته نسبت به استانداردهای جهانی اقدامات لازم را مبذول دارند.
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