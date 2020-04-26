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۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۳۱

در تقدیر از فیزیوتراپیست ها عنوان شد؛

جایگاه فیزیوتراپیست ها در خط مقدم مبارزه با آسیب‌های کرونا

جایگاه فیزیوتراپیست ها در خط مقدم مبارزه با آسیب‌های کرونا

اعضای هیأت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران، از خدمات فیزیوتراپیست های بیمارستان‌های بقیه الله و خاتم الانبیا تهران با اهدای گل و لوح تقدیر، تشکر و سپاسگزاری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم پرهام پارسانژاد نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: طی دو ماه گذشته همکاران فیزیوتراپیست خدمات ارزنده‌ای به بیماران کووید ۱۹ ارائه داده‌اند و با توجه به اینکه بیمارستان بقیه الله یکی از مراکز اصلی پذیرش و درمان این بیماران بوده است، طبیعتاً بار خیلی زیادی بر دوش همکاران سنگینی کرده است.

وی افزود: امروز آمده‌ایم تا تقدیر و تشکری داشته باشیم از ایثار و از خودگذشتگی همکاران عزیزمان که یکی از بخش‌های اصلی درمان این بیماری که همان فیزیوتراپی تنفسی است، را برای بیماران ارائه می‌دهند.

پارسانژاد گفت: از همان مراحل اولیه وقتی بیماران کرونا دچار دیسترس تنفسی و تنگی نفس می‌شوند، تمرینات تنفسی می‌تواند به تهویه ریوی و بهتر نفس کشیدن آنها کمک کند و اکسیژن رسانی بهتری به بافت‌ها داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که فیزیوتراپی چه تأثیری در درمان بیماران کووید ۱۹ دارد، اظهار داشت: فیزیوتراپی و فیزیوتراپی تنفسی، مکمل دارو درمانی و مراقبت‌های پزشکی و پرستاری است که در بیمارستان انجام می‌شود و اصولاً هر کدام از این بیماران خصوصاً در وضعیت تحت حاد و مزمن بیماری، یک تا دو جلسه در روز نیازمند فیزیوتراپی تنفسی هستند.

نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، ادامه داد: اگر این خدمات نباشد بیمار دچار مشکل تنفسی بیشتری می‌شود و یکی از راه‌های بهبود تنفس بهتر بیماران، آموزش این نوع تمرینات به بیمار است که چطور با دیافراگم یا شکم نفس بکشند و ظرفیت‌های تنفسی را افزایش دهند.

در ادامه، اهوازیان دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران، افزود: ما به عنوان یک فیزیوتراپیست تمام تلاش مان را می‌کنیم تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود، و امروز آمده‌ایم خدا قوت و خسته نباشید بگوییم به همکاران عزیزی که در خط مقدم خدمات بیمارستانی تلاش و کوشش می‌کنند.

وی با عنوان این مطلب که فیزیوتراپیست ها همچون سایر کادر درمانی در معرض آسیب‌های احتمالی کووید ۱۹ قرار دارند، گفت: همکاران ما با فاصله بسیار کم و بعضاً در تماس مستقیم با بیمار قرار دارند، زیرا که فیزیوتراپیست باید به بیمار بگوید چطور نفس بکشد و با بهبود تنفس بیمار و آموزش سایر تمرینات ورزشی نقش شایانی در بازگشت بیمار به فعالیت‌های طبیعی ایفا می‌نمایند.

اهوازیان ادامه داد که جامعه فیزیوتراپی در بحران‌های مختلف از جمله جنگ ٨ ساله تحمیلی، زلزله‌های مختلف و بیماری کرونا در کنار مردم کشورمان بوده و رشد روز افزون این رشته باعث شده که جز لاینفک بحران‌ها باشد که نشان از اهمیت بالای رشته فیزیوتراپی بوده است و لازم است سیاست گذاران نظام سلامت با توجه به بحران‌های مختلف در این کشور در خصوص رشد و ارتقای این رشته نسبت به استانداردهای جهانی اقدامات لازم را مبذول دارند.

کد مطلب 4910006

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