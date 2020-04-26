عربستان برای عبور از بحران قیمت نفت باید ۵۸میلیارد دلار وام بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از وزیر مالی سعودی، محمد الجدعان، گزارش داد عربستان سعودی امسال باید تا ۵۸ میلیارد قرض کند تا کسری بودجه ناشی از سقوط قیمت نفت را جبران کند.

الجدعان در مقابل رسانه‌ها گفت: پادشاهی عربستان امسال علاوه بر ۳۱.۸۷ میلیارد دلار (معادل ۱۲۰ میلیارد ریال عربستان) اوراق قرضه چاپ شده خود، باید ۲۶.۵۷ میلیارد دلار (معادل ۱۰۰ میلیارد ریال عربستان) دیگر اوراق قرضه چاپ کند.

آرامکوی سعودی هم به نوبه خود قرار است ۱۰ میلیارد دلار برای بخشی از تجارت خود در زمینه خط لوله، اوراق قرضه بفروشد.

الجدعان گفت: عربستان در تاریخ خود با بحران‌های مشابهی روبرو شده است، که حتی از این بحران بدتر هم بوده‌اند، و توانسته از آنها عبور کند. این مورد هم مستثنی نیست.

اکثر کارشناسان این بحران را بی‌سابقه می‌دانند. ترکیب کاهش ۳۰ درصدی تقاضا با وجود عرضه مازاد در بازارهای جهانی باعث شده است که اکثر اقتصادهای نفت‌محور با مشکلات سختی روبرو شوند و حتی عربستان سعودی که کمترین هزینه را در تولید نفت متحمل می‌شود از این قاعده مستثنی نیست.

طبق پیش‌بینی بانک سرمایه‌گذاری مصر، کسری بودجه عربستان سعودی در سال جاری به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که برای اقتصاد این کشور کشنده است.