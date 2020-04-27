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۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۲۶

فرماندار اسلامشهر:

شهرداری منطقه ۱۸ تهران به حضور غیرقانونی در اسلامشهر پایان دهد

شهرداری منطقه ۱۸ تهران به حضور غیرقانونی در اسلامشهر پایان دهد

اسلامشهر- فرماندار اسلامشهر گفت: شهرداری منطقه ۱۸ تهران باید در اسرع وقت باقی مانده بساطش را از محدوده سرزمینی شهرستان جمع آوری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه شهرداری منطقه ۱۸ تهران باید به حضور غیرقانونی اش در اسلامشهر پایان دهد اظهار داشت: علی رغم صراحت قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تاکید مسئولان استانی شهرداری منطقه ۱۸ تهران همچنان در برخی نقاط شهرستان حضوری غیرقانونی دارد.

وی افزود: اگر شهرداری منطقه ۱۸ تهران از محدوده و حریم قانونی شهرستان اسلامشهر خارج نشود از تمامی ظرفیت‌ها برای اجرای قانون و خروج کامل آنها استفاده خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش پیش از این نیز فرماندار اسلامشهر در خصوص این جا به جایی تذکر داده بود و در خبری در آبان ۹۷ عنوان شده بود که باید مشخص شود شهرداری چقدر درآمد و عوارض از منطقه اخذ کرده و چقدر از این درآمدها را در گلدسته و روستاهای اطراف هزینه کرده است، به نظر می‌رسد یک دهم این مبالغ اخذ شده در منطقه هزینه نشده و بر این اساس در پیگیری و خروج شهرداری تهران از حریم بخش کوتاه نخواهم آمد.

کد مطلب 4910806

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