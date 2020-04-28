ترافیک سنگین در آزادراه و جاده مخصوص کرج-تهران

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۹۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۴ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۸.۱، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

ردیف نام محور استان تعداد وسیله نقلیه ۱ آزادراه کرج - تهران البرز ۱۱۹۹۸۹ ۲ آزادراه تهران - کرج البرز ۱۰۹۵۹۰ ۳ آزادراه کرج - قزوین البرز ۱۰۳۲۷۷ ۴ آزادراه قزوین - کرج البرز ۱۰۰۸۹۲ ۵ تهران - شهریار (شهر قدس) تهران ۷۰۲۹۷ ۶ پاکدشت - تهران تهران ۶۷۵۹۵ ۷ شهریار - تهران (شهر قدس) تهران ۶۷۰۸۳ ۸ شهریار-کرج تهران ۶۳۷۶۲ ۹ تبریز - ایلخچی آذربایجان شرقی ۶۰۸۸۶ ۱۰ ایلخچی - تبریز آذربایجان شرقی ۵۷۹۸۸

آخرین وضعیت محورهای شمالی

تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران حدفاصل پایانه کلانتری تا پل کلاک

ترافیک سنگین در محور شهریار-تهران محدوده شهرقدس

مهم‌ترین عملیات کارگاه جاده‌ای

آزادراه تهران - شمال (قطعه یک)، واقع در استان تهران، از مورخ ۲۰ فروردین لغایت ۱۵ خرداد ۹۹، از ساعت ۱۹ الی ۷ صبح روز بعد، به دلیل اجرای عملیات تکمیل سامانه‌های هوشمند، مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین کرج - چالوس، هراز و فیروزکوه انجام می‌گردد.

محورهای مسدود شریانی

۱) شهداد - نهبندان

۲) خرم آباد – پلدختر

۳) میامی - ری آباد - جاجرم

محدودیت تردد با تغییر مسیر

۱) آزادراه چالوس - مرزن آباد و بالعکس از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۰۷:۰۰ روز بعد مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم چالوس - مرزن آباد انجام می‌گردد.

۲) محور قزوین - همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دو طرفه انجام می‌گردد.