به گزارش خبرنگار مهر، علی بختیار شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید مسئولان شهرستان گلپایگان از سرریز شدن سد کوچری اظهار داشت: برای دومین سال متوالی سد کوچری گلپایگان در پی بارش‌های سال زراعی جاری سرریز شد.

وی افزود: بر اساس پیش بینی انجام شده دوره زمانی سرریزی سد کوچری گلپایگان دو ماه و نیم است تا قابل استفاده برای مردم حوزه پایین دست سد کوچری باشد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: آب سبب آبادانی می‌شود و سد کوچری گلپایگان پس از سد گلپایگان که مدرن‌ترین سد ایران است احداث شد تا با وجود دو سد وضعیت کشاورزی گلپایگان به ویژه زمین‌های زراعی روستاهای پایین دست شهرستان که دچار خشکسالی است آباد شود.

حقابه مناطق پایین دست گلپایگان تخصیص داده نشده است

وی تاکید کرد: متأسفانه پس از احداث سد کوچری گلپایگان حقابه مناطق پایین دست با پیگیری‌ها مکرر هنوز تخصیص داده نشده است و مورد کم لطفی وزارت نیرو قرار گرفت.

وی افزود: طی با توجه به وضعیت ترسالی کشور لازم است که مسئولین وزارت نیرو نسبت به افزایش تخصیص حقابه شهرستان گلپایگان توجه کنند.

بختیار گفت: سال گذشته در شهرستان گلپایگان علاوه بر تخصیص حقابه زیست محیطی ۶۲.۵ میلیون مترمکعب آب کشاورزان تخصیص یافت که یک رکورد طی سال‌های گذشته بود.

وی با بیان اینکه امسال با آبگیری بندخاکی «لهرامش» وضعیت منابع زیرزمینی مناطق گلپایگان بهبود خواهد یافت، گفت: امسال با دستور وزیر جهاد بند «اورانجوب» به عنوان بند دوم در رودخانه اناربار گلپایگان با هزینه دو میلیارد تومان احداث می‌شود تا وضعیت کشاورزی در گلپایگان به شرایط ایده آل خود برگردد.