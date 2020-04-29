درب اماکن متبرکه تا اطمینان کامل از سلامت مردم باز نخواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، اظهار داشت: در مورد این ویروس بسیار پیچیده و بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری، ویروس منحوس کرونا هر روز یافته‌های جدیدی را درک می‌کنیم که ما را به سمت توجه بیشتر سوق می‌دهد. تا دیروز تصور می‌کردیم که افرادی که یک بار مبتلا شده‌اند، برای مدتی ایمن هستند و فکر می‌کردیم اگر تست سرولوژیک فردی، پاسخ مثبت بالا داد، می‌توانیم به امنیت طولانی‌تر شخص در پیشگیری و گرفتاری از بیماری، بیاندیشیم.

وی افزود: امروز یافته‌های جدید نشان می‌دهد که هر فردی به این بیماری مبتلا شده، ممکن است دوباره نیز مبتلا شود و اگر افرادی که به این بیماری دچار نشده اند نیز مبتلا شوند، دچار پیک وحشتناکی از بیماری می‌شویم، اگر رعایت نکنیم. بنابراین افرادی که تا امروز همراهی کرده‌اند، در استمرار این همراهی با ما بمانند. این ویروس را مهار کرده ایم و در خیلی از شهرستان‌ها به نقطه مطلوب می رسیم اما همواره این نگرانی برای ما وجود دارد که خدای ناکرده دوباره گرفتار پیک وحشتناک کووید ۱۹ شویم.

وزیر بهداشت یادآور شد: خوشبختانه در طرح فاصله گذاری هوشمند، کسبه و فعالان اقتصادی با ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir همراهی بسیار خوبی داشتند و پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه را دریافت و رعایت کردند. امروز همکاران ما در معاونت بهداشت گزارش دادند که خوشبختانه در استان‌ها، بیش از ۸۰ درصد از کسبه و فعالان، پروتکل‌های بهداشتی را خوبی رعایت کردند و درصد کمی رعایت نکرده اند که با تذکری که همکاران بهداشت محیطی ما به آنها داده‌اند، رعایت خواهند کرد.

نمکی خاطرنشان کرد: اگر فاصله گذاری هوشمند به خوبی رعایت شود، حتماً کسب و کارها استمرار پیدا خواهد کرد در غیر این صورت ممکن است به شرایط قبل برگردیم و لطمه‌ای که فعالان اقتصادی و مردم از این بابت خواهند خورد، شاید جبران ناپذیر باشد. تقاضا دارم که فاصله گذاری هوشمند که از ابداعات ایران بود را رعایت کنند تا بتوانیم سلامتی مردم و اقتصاد کشور را حمایت کنیم.

وی در خصوص بازگشایی اماکن زیارتی در کشور، گفت: همه ما از عاشقان اهل بیت هستیم و از کودکی در مساجد و با شعائر دینی رشد کرده ایم و با این فرهنگ خو گرفته‌ایم. خدمتگزاران نظام سلامت با این اعتقاد و باور که اگر روزی گفتند که بستن این اماکن و مراکز را توصیه می‌کنیم، مشتاق هستند که هر چه زودتر، درب این مراکز به روی مسلمین به ویژه در ماه مبارک رمضان که مسجد، پناهگاهی برای مؤمنان است، باز شود.

وزیر بهداشت بیان داشت: همکاران ما بسیج شده اند و دستورالعمل‌هایی را در این زمینه تهیه کرده اند و در شهرهایی که در منطقه سفید قرار دارند، نماز جمعه و نماز جماعت را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار کنند. از هیأت امنای مساجد، ائمه جمعه و جماعت که بزرگترین همراهی را با ما همراهی کردند تا بتوانیم به سلامت مؤمنین و نمازگزاران کمک کنیم، می‌خواهم که راهنمایی و نظارت کنند تا نماز در مساجد این مناطق، با اجرای پروتکل‌ها انجام شود.

نمکی افزود: افرادی که در نماز جمعه و جماعت شرکت می‌کنند، اکثراً افراد بیشتر از ۶۰ سال و افرادی هستند که در سن ریسک قرار دارند گرچه جوانان نیز در این اجتماعات حضور دارند اما ما بیشترین گرفتاری را با جمعیت آسیب پذیری داریم که ممکن است به این بیماری گرفتار شوند.

وی تاکید کرد: از اینکه هنوز برخی از آستان های مقدس به روی مردم بازگشایی نشده، متاسفیم و خود ما نیز غصه می‌خوریم و می‌دانیم که عاشقان امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالظعیم حسنی (ع)، حضرت شاهچراغ (ع) و بسیاری از آستان های مقدس، مشتاق زیارت هستند اما تا زمانی که اطمینان و ایمان کامل پیدا نکنیم که یک زائر این اماکن دچار مشکل نمی‌شود به خودمان اجازه نمی‌دهیم که درب آنها را به روی مردم بگشاییم.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: امیدواریم که در آینده‌ای بسیار نزدیک با پیگیری متولیان این آستان ها و تعاملاتی که باهم داریم و بعد از تدوین پروتکل‌های بهداشتی بتوانیم صحن‌های این اماکن را بر روی مردم بگشاییم تا با عبور از صحن و ادای احترام و سلام، رد شوند تا در آینده به گشایش بیشتری دست پیدا کنیم.

نمکی اظهار داشت: بسیاری در مورد برگزاری کنکور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری سوال داشتند اما امروز و فردا با همکاران مان برآورد می‌کنیم که در درست ترین زمان که کمترین آسیب را به فرزندان ایران وارد کند، برگزار کنیم. گرچه ممکن است تأخیر در برگزاری کنکور، باعث ایجاد اضطراب شود اما تأخیر را اگر به قیمت تأمین سلامتی آیندگان کشور باشد، با جان و دل می‌پذیریم.