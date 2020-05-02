کرونا درآمدهای تبلیغاتی گوگل، فیس بوک و توئیتر را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، گوگل اعلام کرده اگر چه درآمد ناشی از تبلیغات آنلاین این شرکت در دو ماهه اول سال ۲۰۲۰ در حال افزایش و بهبود بود، اما شیوع ویروس کرونا و کاهش فعالیت بسیاری از کسب و کارها باعث شد تا در ماه مارس درآمد ناشی از آگهی‌های آنلاین گوگل به شدت کاهش یابد.

از جمله پلتفرم های گوگل که به علت دورکاری کارمندان و تعطیلی بسیاری از مشاغل آسیب دیده‌اند، می‌توان به جستجوگر اصلی، برنامه ویدئو کنفرانس میت، یوتیوب، برنامه نقشه گوگل، خدمات بازی استادیا و سرویس‌های متنوع کلود گوگل اشاره کرد.

این وضعیت باعث شده اگرچه درآمد کلی آلفابت – شرکت مادر تخصصی گوگل – از محل خدمات مختلف این شرکت با افزایش ۱۳ درصدی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به ۴۱.۲ میلیارد دلار و سود آن به ۶.۸ میلیارد دلار برسد. اما رشد درآمد خالص این شرکت تنها ۱.۵ درصد بوده که علت این کاهش سرعت رشد کمتر شدن درآمدهای تبلیغاتی اعلام شده است. گوگل حاضر نشده رقم دقیق کاهش درامدهای تبلیغاتی خود را اعلام کند.

فیس‌بوک هم از رشد ۱۷ درصدی درآمد خود در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ و رسیدن رقم آن به ۱۷.۴ میلیارد دلار خبر داده، اما رشد درآمدهای تبلیغاتی آن کمتر شده است. فیس‌بوک امیدوار است این شرایط در ماه‌های آینده بهتر شود. فیس‌بوک هم در این زمینه آمار دقیقی ارائه نکرده است.

توئیتر هم از رشد درآمدی سه درصدی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ و کاهش ۸.۴ میلیون دلاری درآمد تبلیغاتی خود خبر داده است. این شرکت اعلام کرده درآمد تبلیغاتی آن از ۱۱ تا ۲۷ مارس سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد کمتر شده است.