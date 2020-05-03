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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۴۱

به طور موقت؛

برزیل در اخراج دیپلمات‌های ونزوئلایی ناکام ماند

برزیل در اخراج دیپلمات‌های ونزوئلایی ناکام ماند

دیوان عالی برزیل تصمیم گرفته فعلا به طور موقت، تصمیم رئیس‌جمهوری این کشور مبنی بر اخراج ۳۰ دیپلمات ونزوئلایی را به حال تعلیق درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیوان عالی برزیل طی حکمی دستور «ژایر بولسونارو» رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر اخراج ۳۰ دیپلمات ونزوئلایی را برای یک بازه زمانی ۱۰ روزه تعلیق کرد.

گفتنی است بولسونارو در جدیدترین فصل از تنش‌های ایدئولوژیک محور با ونزوئلا، تا دیروز شنبه به کاراکاس برای خروج دیپلمات‌هایش مهلت داده بود.

تعلیق دستور ریاست‌جمهوری برزیل در ادامه رسیدگی به شکایت یکی از اعضای حزب «کارگران» این کشور انجام می‌شود که اخراج دیپلمات‌های ونزوئلایی را خلاف قانون اساسی، معاهدات بین‌المللی و حقوق بشر عنوان کرده حال آنکه بولسونارو در پیامی توئیتری مدعی شد در تصمیم خود ثابت قدم است.

برزیل اواسط ماه آوریل، تمامی دیپلمات‌های خود را از کاراکاس فراخواند و انتظار داشت تا دوم ماه میلادی می (دیروز) طرف مقابل نیز طبق توافق شفاهی ۲ کشور، همین کار را کند.

اما دولت کاراکاس چنین توافقی را انکار کرد و از حفظ هیئت دیپلماتیک خود در برزیل خبر داد.

بولسونارو-رئیس جمهور راستگرای برزیل که به «ترامپ استوایی» معروف است، در همراهی با ۵۰ کشور تابع آمریکا، حکومت چپگرای «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد و خواهان جایگزینی وی با «خوان گوایدو» سرکرده شورشیان این کشور است.

کد مطلب 4915529
مریم خرمایی

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