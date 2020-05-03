افغانستانی ها پای کارتر از همیشه!

به گزارش خبر گزاری مهر، علیرضا وهاب زاده، مشاور وزیر بهداشت با انتشار یک کلیپ نوشت: "چند ماه قبل وقتی بحران کرونا در ووهان چین اتفاق افتاد، یکی از دانشجویان ایرانی که در یک مغازه فروش قهوه کار می‌کرد، از ووهان خارج نشد و حتی به قرنطینه خانگی هم نرفت و شروع کرد به ادامه فعالیتش در همان کافه، هر روز برای کادر درمان که در بیمارستان‌های ووهان مشغول ارائه خدمات به بیماران کرونایی بودند، قهوه درست می‌کرد و رایگان بین اونها توزیع می‌شد.

این عزیز کار بزرگی کرد و جونش رو به خطر انداخت تا به کادر درمان چین کمک کنه، دمش هم گرم

کل رسانه‌های چین بسیج شدند و از این‌جوان ایرانی تقدیر کردند، از خودگذشتگی این جوان شد تیتر یک رسانه‌ها و تمام مسؤولان چین ازش به عنوان یک قهرمان تقدیر کردند.

این اتفاق بارها و بارها در بحران کرونای ایران هم افتاد. بچه‌های افغانستانی که کنار نرفتند. خونه نشین نشدند و در خط مقدم مبارزه با کرونا در کنار پزشکان وپرستاران و کادر بهداشت و درمان ایران ایستادند و جونش رو به خطر انداختند، بی خیال نبودند. نگفتند کشور ما نیست، به ما ربطی نداره، مشکل خودشونه، اصلاً چرا ما! ایستادند و پا به پای همه ایرانی‌ها برای حل این بحران جنگیدند. رایگان برای کادر بهداشت و درمان ایران ماسک و گان تولید کردند، درست وسط روزهایی که ما در بزرگترین بحران قرن در دنیا قرار داشتیم، ما رو تنها نگذاشتند، افغانستانی‌های شجاع و مظلوم، مهربانانه برای انسانیت جون خودشون رو به خطر انداختند.

حالا نوبت ماست که از قهرمانان افغانستانی تقدیر کنیم، بشن تیتر یک رسانه‌ها، مردم بشناسنشون و شایسته ازشون سپاسگزاری کنیم. وقتی یک #افغانستانی رو می‌بینیم یادمون باشه که در روزهایی که خواهر و برادر برای حفظ سلامتیشون از همدیگه فاصله می‌گرفتند، این مهمانان برای امنیت و ارامش صاحب خانه سنگ تمام گذاشتند. قدرشناسی صفت بزرگیه که ایرانی‌ها دارند، ما خوب دیدیم و خوب یادمان خواهد بود که شما در روز مبادا ما را تنها نگذاشتید. و امان از روز مبادا....



مهربان‌ها، دست همه شما را میبوسم، با افتخار…"