افغانستانی ها پای کارتر از همیشه!

به گزارش خبر گزاری مهر، علیرضا وهاب زاده، مشاور وزیر بهداشت با انتشار یک کلیپ نوشت: "چند ماه قبل وقتی بحران کرونا در ووهان چین اتفاق افتاد، یکی از دانشجویان ایرانی که در یک مغازه فروش قهوه کار میکرد، از ووهان خارج نشد و حتی به قرنطینه خانگی هم نرفت و شروع کرد به ادامه فعالیتش در همان کافه، هر روز برای کادر درمان که در بیمارستانهای ووهان مشغول ارائه خدمات به بیماران کرونایی بودند، قهوه درست میکرد و رایگان بین اونها توزیع میشد.
این عزیز کار بزرگی کرد و جونش رو به خطر انداخت تا به کادر درمان چین کمک کنه، دمش هم گرم
کل رسانههای چین بسیج شدند و از اینجوان ایرانی تقدیر کردند، از خودگذشتگی این جوان شد تیتر یک رسانهها و تمام مسؤولان چین ازش به عنوان یک قهرمان تقدیر کردند.
این اتفاق بارها و بارها در بحران کرونای ایران هم افتاد. بچههای افغانستانی که کنار نرفتند. خونه نشین نشدند و در خط مقدم مبارزه با کرونا در کنار پزشکان وپرستاران و کادر بهداشت و درمان ایران ایستادند و جونش رو به خطر انداختند، بی خیال نبودند. نگفتند کشور ما نیست، به ما ربطی نداره، مشکل خودشونه، اصلاً چرا ما! ایستادند و پا به پای همه ایرانیها برای حل این بحران جنگیدند. رایگان برای کادر بهداشت و درمان ایران ماسک و گان تولید کردند، درست وسط روزهایی که ما در بزرگترین بحران قرن در دنیا قرار داشتیم، ما رو تنها نگذاشتند، افغانستانیهای شجاع و مظلوم، مهربانانه برای انسانیت جون خودشون رو به خطر انداختند.
حالا نوبت ماست که از قهرمانان افغانستانی تقدیر کنیم، بشن تیتر یک رسانهها، مردم بشناسنشون و شایسته ازشون سپاسگزاری کنیم. وقتی یک #افغانستانی رو میبینیم یادمون باشه که در روزهایی که خواهر و برادر برای حفظ سلامتیشون از همدیگه فاصله میگرفتند، این مهمانان برای امنیت و ارامش صاحب خانه سنگ تمام گذاشتند. قدرشناسی صفت بزرگیه که ایرانیها دارند، ما خوب دیدیم و خوب یادمان خواهد بود که شما در روز مبادا ما را تنها نگذاشتید. و امان از روز مبادا....
مهربانها، دست همه شما را میبوسم، با افتخار…"
مشاور وزیر بهداشت با اشاره به زحمات مهمانان افغانستانی، بر لزوم قدر شناسی از آنها تاکید کرد.
به گزارش خبر گزاری مهر، علیرضا وهاب زاده، مشاور وزیر بهداشت با انتشار یک کلیپ نوشت: "چند ماه قبل وقتی بحران کرونا در ووهان چین اتفاق افتاد، یکی از دانشجویان ایرانی که در یک مغازه فروش قهوه کار میکرد، از ووهان خارج نشد و حتی به قرنطینه خانگی هم نرفت و شروع کرد به ادامه فعالیتش در همان کافه، هر روز برای کادر درمان که در بیمارستانهای ووهان مشغول ارائه خدمات به بیماران کرونایی بودند، قهوه درست میکرد و رایگان بین اونها توزیع میشد.
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