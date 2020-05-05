گیلان ۲۶۰ شهید در عملیات «الی بیت المقدس» دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس بایرامی صبح سه شنبه در نشست ستاد گرامیداشت سوم خرداد در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، اظهار کرد: مقاومت جانانه تمام اقشار در فتح خرمشهر نقش داشت.

وی با بیان اینکه فتح خرمشهر درس بزرگی به تاریخ ایران اسلامی داد که جز مقاومت نمی‌توانیم در برابر دشمنان ایستادگی کنیم، افزود: عملیات الی بیت المقدس به فرماندهی امام راحل با حضور نیروهای مردمی و نظامی و انتظامی تا مرزهای بصره ادامه یافت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با اشاره به اینکه این عملیات از ۱۰ اردیبهشت آغاز و به دنبال اجرای چهار هدف بود، گفت: بیرون راندن دشمن، القای قدرت سیاسی و نظامی ایران، انهدام نیروهای متجاوز و آزاد سازی خرمشهر چهار هدف اصلی اجرای این عملیات بود که به آن دست یافتیم.

آغاز برهم زدن معادلات در صحنه نبرد با فتح خرمشهر

وی با بیان اینکه عملیات الی بیت المقدس در طول ۲۴ روز انجام شد و خرمشهری را که ۵۷۸ روز در چنگال دشمن اسیر بود آزاد کرد، تصریح کرد: فتح خرمشهر آغاز بر هم زدن معادلات در صحنه نبرد بود و امروز نیز شاهد اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در تصمیم گیری های منطقه‌ای و جهانی هستیم.

بایرامی با اشاره به سخن امام خمینی (ره) که فتح خرمشهر آزادی قدس شریف را به همراه دارد، گفت: این نبرد طراحی دشمن را بر هم زده و سبب شد که در حوزه دفاعی به نقطه‌ای رسیدیم که بدانیم چگونه باید با دشمن برخورد کنیم.

وی با بیان اینکه امروز کشور با بحران کرونا مواجه است، تأکید کرد: باید بدانیم در زمینه کنترل و مدیریت و حتی شکست این ویروس هیچ مدلی بهتر از اقدامات انجام شده در زمان دفاع مقدس نیست.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با اشاره به اینکه فتح خرمشهر باید به نمایش گذاشته شود، افزود: در زمان جنگ در هیچ معادله‌ای با دشمن یکسان و برابر نبودیم اما با ایثار و از خودگذشتگی در عرصه نبرد هزار کیلومتر از خاک این کشور آزاد و بیش از ۱۹ هزار اسیر گرفته شد.

شهید «سید احمد سادات کیایی» جوان‌ترین شهید گیلانی عملیات بین المقدس

وی در ادامه به نقش مهم گیلانیان در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر اشاره کرد و گفت: نیروهای مردمی گیلان دو روز بعد از شروع جنگ تحمیلی در مناطق عملیاتی حضور یافتن و در عملیات بیت المقدس نیز گیلانیان حتی بعد از آزادی این شهر نیز برای تثبیت این موفقیت در منطقه ماندند.

سرهنگ بایرامی با بیان اینکه گیلان در این عملیات ۲۶۰ شهید تقدیم کرده است، اظهار کرد: جوان‌ترین شهید گیلانی با حدود ۱۳ سال سن «شهید سید احمد سادات کیایی» بوده و ۷۰ جانباز نیز از سوی گیلانیان در این عملیات تقدیم انقلاب و نظام شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال به واسطه شیوع ویروس کرونا و وضعیت شهرها امکان برگزاری مراسم بزرگداشت نخواهد بود، تصریح کرد: رژه موتوری، دعوت از حماسه سازان گیلانی فتح خرمشهر، واکاوی نقش گیلانیان در این عملیات و معرفی ۲۶۰ شهید عملیات بیت المقدس گیلان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با تأکید بر لزوم بهره گیری از اسناد دفاع مقدس توسط رسانه‌ها برای تبیین و تشریح دستاوردهای فتح خرمشهر، افزود: باید تلاش کنیم که پیروزی عملیات بیت المقدس را، امروز با موفقیت‌های کسب شده در مبارزه با کرونا در سایه وجود تحریم‌ها از سوی دشمنان تبیین کنیم.