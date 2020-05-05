جراحان پلاستیک در مناطق محروم مدرسه احداث می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش صفوی عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران و از اعضای هیأت مؤسس نهاد نیکوکاری امید و دانش، گفت: دو سال قبل در جریان زلزله کرمانشاه، انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران نسبت به ساخت ۶ مدرسه ۲ کلاسه به صورت کانکس که تنها راه برقراری و تداوم آموزش در شرایط اضطراری بود اقدام کرد و در حال حاضر این مدارس برای دانش آموزان قابل استفاده است.

وی افزود: این نهاد با هدف مدرسه سازی و ارتقا سطح دانش اندوزی در مناطق محروم بنیان نهاده شده است.

این جراح پلاستیک با بیان اینکه تمام مشکلات جامعه ریشه در جهل دارد، گفت: تولید دانش و مدرسه سازی در مقابله با جهل، حائز اهمیت اساسی است.

صفوی افزود: به پیشنهاد دکتر علی بیژنی ریاست اسبق انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران دکتر علی اکبر جلالی و اینجانب با توجه به اینکه هر سه سابقه فعالیت ۲۵ تا ۳۰ ساله در انجمن مدرسه سازی دیگری داشتیم که بیش از ۱۰۲۵ مدرسه را در مناطق محروم عمدتاً خراسان و هرمزگان در عرض قریب به ۳۰ سال بنا کرده بود، تصمیم گرفتیم نهاد نیکوکاری امید و دانش را در جهت مدرسه سازی در مناطق نیازمند استان سیستان و بلوچستان با شعار «کپر زدایی از مدارس سیستان و بلوچستان» بنیان گذاریم، در این راستا در کوتاه زمانی از تأسیس این نهاد نیکوکاری با سفر ۹ نفر از اعضا در دی ماه ۹۸ به استان، تفاهم نامه ساخت ۸ مدرسه در روستاهای خاش تحقق یافت.

وی با اظهار امیدواری از اینکه تعدادی از این مدارس مهر ۹۹ تحویل دانش آموزان شود، گفت: در برخی مناطق این استان مدارس کپری وجود دارد و دانش آموزان مقاطع مختلف در شرایط نامساعدی آموزش می‌بینند. لذا نهاد نیکوکاری امید و دانش این هدف را در پیش گرفته که علاوه بر ساخت مدرسه و اهتمام در ایجاد کارگاه‌های آموزشی کارآفرینی، با حمایت از دانش آموزان این مدارس بوسیله تأمین نیازهای آموزشی چون کتاب و لوازم التحریر و همچنین لباس و سایر نیازها و همراهی آنان در طی دوران تحصیلات دانشگاهی رسالت خود را به انجام برساند.

عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، خاطر نشان کرد: امیدواریم نهاد نیکوکاری امید و دانش به همت این انجمن و افراد خیری که عضو گروه ما شده اند و بازوهای توانمند ما هستند و همچنین با عضویت خیرین دیگر در آینده‌ای نه چندان دور بتوانیم نقش پر رنگ تری در اجرای هدف خود داشته باشیم و همچنین الگویی برای سایر انجمن‌های علمی ایجاد شود تا شاهد افزایش تولید دانش از طریق مدرسه سازی در سراسر ایران به ویژه مناطق محروم باشیم، باهدف «کپرزدایی از مدارس سیستان و بلوچستان» نگاه به آینده داریم.