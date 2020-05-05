به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری پیش از ظهر سه‌شنبه در دیدار با مسئولان برگزاری جشنواره کتاب‌خوانی رضوی استان سمنان به میزبانی دفتر خود بابیان اینکه این جشنواره یک اقدام پسندیده فرهنگی است که دو نیاز امروز جامعه یعنی کتاب‌خوانی و مطالعه و همچنین ترویج سیره اهل‌بیت (ع) و امامان معصومان (ع) را هم‌زمان باهم پوشش می‌دهد، بیان کرد: این جشنواره دارای راهبردها و اهداف عالیه‌ای است که از متصدیان آن باید تقدیر کرد.

وی بابیان اینکه جشنواره کتاب‌خوانی رضوی باهدف ترویج و شناساندن سیره اهل‌بیت (ع) گامی بلند در راستای اشاعه سبک زندگی اسلامی برداشته است، بیان کرد: خلائی که امروز در جامعه به سبب مسائل مختلف اعتقادی، تربیتی، فضای مجازی، هجمه فرهنگی دشمنان و … پدید آمده باید با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، تولید محتوای فاخر فرهنگی و تربیتی و.... جبران و به‌نوعی پر شود.

اشاعه فرهنگ مطالعه

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: از این منظر اگر بخواهیم به جشنواره رضوی نگاه کنیم خواهیم دید که هم درزمینهٔ اشاعه محتوای فاخر فرهنگی تولیدشده از طریق نشر کتاب و هم از طریق شناساندن سیره اهل‌بیت (ع) با استفاده از برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی در بین همه سنین، گام‌های خوبی برداشته‌شده است.

شکری بابیان اینکه ویژگی دیگر این جشنواره این است که برای تمام سنین برگزار می‌شود، گفت: این حسن بزرگ جشنواره رضوی است چراکه همه اعضای یک خانواده نیز می‌توانند در آن حضور یابند و این موضوع خود، نوعی همگرایی در بین اهالی خانواده پدید می‌آورد.

وی آثار روانی و اجتماعی ترویج مطالعه را دیگر ملاک جشنواره کتاب‌خوانی رضوی دانست و بیان کرد: این قبیل برنامه‌های فاخر فرهنگی عمدتاً برای مدتی هم که شده فضای شهر و استان و حتی خانه و خانواده را به عطر کتاب مزین می‌سازد و بار دیگر نام مطالعه و ضرورت آن بر سر زبان‌ها می‌افتد و لذا این موضوع نیز دیگر مزیت جشنواره است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن تقدیر از کتابخانه های عمومی استان و دیگر نهادهای فعال فرهنگی برای برگزاری جشنواره کتاب‌خوانی رضوی در سال‌های گذشته و در سال جاری، ابراز کرد: باید در راستای شناساندن و معرفی این رویداد فاخر فرهنگی اقدامات شایسته‌تری در سطح استان صورت گیرد.