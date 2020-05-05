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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مراسم یادبود فریدون صدیقی بعد از کرونا برگزار می‌شود

مراسم یادبود فریدون صدیقی بعد از کرونا برگزار می‌شود

رئیس هیأت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز بیان کرد در آینده‌ای نزدیک و پس از پایان کرونا، این انجمن، مراسم یادبود ویژه‌ای برای فریدون صدیقی هنرمند پیشکسوت مجسمه‌ساز برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون صدیقی هنرمند پیشکسوت مجسمه‌ساز و فرزند ابوالحسن صدیقی که ملقب به پدر مجسمه‌سازی معاصر ایران است، یکشنبه ۱۴ اردیبهشت بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.

عباس مجیدی رئیس هیأت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران نیز ضمن عرض تسلیت درگذشت این هنرمند به خبرنگار مهر گفت: به روال معمول برنامه‌های انجمن، زمانی که یک هنرمند و به ویژه وقتی یکی از هنرمندان پیشکسوت فوت می‌کند، ما مراسمی به عنوان یادبود و گرامیداشت برگزار می‌کنیم اما در شرایط اجتماعی حاکم به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹، متأسفانه در حال حاضر نمی‌توانیم برنامه‌ای برای فریدون صدیقی هنرمند مجسمه‌ساز فقید برگزار کنیم و نتوانستیم حق مطلب را درباره ایشان بجا آوریم.

وی اظهار امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک مراسم یادبود ویژه‌ای برای این هنرمند برگزار شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران همچنین در مورد فریدون صدیقی بیان کرد: فریدون صدیقی ادامه دهنده راه پدرش بود و علاوه بر مجسمه‌سازی، با توجه به توانمندی‌هایش در حوزه کارهای کلاسیک و تکنیکی، بیشتر آثار پدرش را مورد مرمت قرار داد.

فریدون صدیقی متولد ۱۳۱۵ بود و تحصیلات آکادمیک مجسمه‌سازی و مرمت مجسمه را در آکادمی هنر اتریش فراگرفت و سپس در گارگاه پدرش در رم، به عنوان دستیار او به کار پرداخت. وی، مسئولیت نصب مجسمه فردوسی در میدان فردوسی را سال ۱۳۳۸ از طرف پدرش به انجام رسانده بود. از آثار مهم صدیقی می‌توان به ساخت نماد میدان انقلاب اشاره کرد که توسط ایرج اسکندری طراحی شده بود.

کد مطلب 4917625

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