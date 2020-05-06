به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه از راهاندازی شوراهای خیریه در شهرستانها خبر داد و گفت: دستورالعمل راهاندازی این شوراها در کل کشور ابلاغ شده و مقرر شده که در هر استان ستاد هماهنگی امور خیریه و در شهرستانها نیز شورای خیریه راهاندازی شود.
وی با بیان اینکه این شوراها با استفاده از ظرفیتهای مردمی راهاندازی میشود، اظهار کرد: اعضای شوراها از داوطلبان مردمی و علاقهمندان به فعالیتهای خیریه که توانایی جذب مشارکتهای مردمی را دارند، انتخاب میشوند و ساختاری برای شوراها در نظر گرفته شده است که بر اساس آن باید ۶ سرفصل را در دستور کار خود قرار بدهند که این سرفصلها شامل کمک به نیازمندان و ایتام، کمکهزینه ازدواج، آزادی زندانیان، کمک به درمان و تهیه دارو و کمک به مجموعههای درمانی است.
شرفخانی افزود: از دیگر مواردی که در دستور کار این شوراها قرار دارد، ایجاد شغل و کارآفرینی برای خانوادههای نیازمند و بحث ساماندهی مجموعههای درمانی و مجموعههای سرپرستی ایتام است. برای این مجموعهها حسابهای جذب مشارکت در نظر گرفته میشود و اجرای نیات واقفین در اختیار آنها قرار میگیرد.
وی بیان کرد: همچنین استفاده از ظرفیت متولیان، خیریهها و ظرفیت مردمی در اختیار این مجموعه قرار میگیرد تا بتوانند کمکرسانی به نیازمندان را بهخوبی ساماندهی کنند و در کنار آن نیز ستادهای خیریه بحث همگرایی و ساماندهی مؤسسات خیریه را در استانها و شهرستانها عهدهدار خواهند شد تا همافزایی خوبی در برنامههای فرهنگی و ستادی امور خیریه در استانها و شهرستانها صورت پذیرد.
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