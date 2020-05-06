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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۲۳

رونمایی از لوگوتایپ و انتشار فراخوان عکس و فیلم «روایت مؤمنانه»

رونمایی از لوگوتایپ و انتشار فراخوان عکس و فیلم «روایت مؤمنانه»

همزمان با رونمایی از لوگوتایپ جشنواره «روایت مؤمنانه»، فراخوان مسابقه عکس و فیلم این جشنواره نیز توسط بنیاد فرهنگی روایت فتح منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، لوگو تایپ جشنواره «روایت مؤمنانه» که توسط مسعود نجابتی از هنرمندان به نام و متعهد کشور طراحی‌شده بود روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه با حضور سردار آزادی معاون فرهنگی سازمان بسیج، سید محمد یاشار نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح و محمد حبیبی مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس رونمایی شد.

این لوگو تایپ برگرفته از آرم بنیاد فرهنگی روایت فتح است که با روایتی از پویش مردمی کمک مؤمنانه تلفیق و در مدت‌زمان کوتاهی توسط مسعود نجابتی طراحی و رونمایی شد. نجابتی پیش‌تر نیز با پیشنهاد رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با حکم سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به‌عنوان دبیر ششمین جشنواره هنر مقاومت معرفی‌شده بود.

جشنواره «روایت مؤمنانه» با حمایت بنیاد فرهنگی روایت فتح با موضوع فیلم و عکس مردمی از کمک‌های مؤمنانه که در ایام گسترش ویروس منحوس کرونا در سطح کشور صورت گرفته، کار خود را آغاز کرده و تا اواسط خردادماه ادامه خواهد داشت.

همچنین فراخوان مسابقه عکس و فیلم «روایت مؤمنانه» شامل ۲ بخش مردمی و اصحاب رسانه با روایتی مردمی از پویش سراسری کمک مومنانه منتشر شد.

متن فراخوان به شرح ذیل است:

موضوعات مسابقه:
*رزمایش مومنانه

*فعالیت‌های جهادی همچون خدمات‌رسانی، خیریه، بهداشتی و درمانی، تولیدی اقلام موردنیاز مدافعان سلامت و مردم و هرگونه فعالیت مومنانه و همدلانه برای عبور از بحران ویروس منحوس کرونا

بخش‌ها:
مردمی
فیلم و عکس تلفن همراه
بخش حرفه‌ای ویژه اصحاب رسانه
گزارش تصویری
عکاسی مستند
فیلم مستند کوتاه
گزارش خبری

قوانین و مقررات:
حضور برای عموم مردم آزاد است و هر فرد می‌تواند تنها یک‌بار در هر قالب اثر ارسال کند.

آثار تصویری تنها به‌صورت مجازی و از طریق آدرس سایت مسابقه قابل‌پذیرش است، لذا از ارسال مرسوله به آدرس بنیاد جدا خودداری فرمایید.

دبیرخانه مسابقه فیلم و عکس روایت مومنانه در رد، پذیرش و هر نوع انتشار اثر به‌صورت مجازی و مکتوب با قید نام صاحب اثر آزاد است.

«روایت مومنانه» در فضای مجازی هم امتیاز ویژه‌ای دارد.

هرگونه بهره‌برداری از آثار ارسالی و منتخب از سوی بنیاد فرهنگی روایت فتح بلامانع است.

مهلت ارسال آثار تنها تا تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۹ است.

شیوه ارسال آثار:
روش اول: تمامی شرکت کنندگان می‌توانند با مراجعه به نشانی سایت مسابقه www.revayatmomenaneh.com آثار خود را بارگذاری کنند.

روش دوم: شناسه مسابقه روایت مومنانه نیز به شماره ۰۹۳۹۴۱۳۷۶۲۶ در پیام رسان‌های سروش، واتس اپ و تلگرام به همراه فرم اطلاعات فردی نیز آماده دریافت آثار است.

جوایز:
۵۰ جایزه نفیس در بخش مردمی و ۲۰ جایزه نفیس در بخش اصحاب رسانه اهدا می‌شود.

نشانی دبیرخانه:
تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان شهید سپهبد قرنی، پلاک ۱۶، روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، تلفن: ۸۸۹۱۰۵۷۵

کد مطلب 4918798
زهرا منصوری

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