رونمایی از لوگوتایپ و انتشار فراخوان عکس و فیلم «روایت مؤمنانه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، لوگو تایپ جشنواره «روایت مؤمنانه» که توسط مسعود نجابتی از هنرمندان به نام و متعهد کشور طراحی‌شده بود روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه با حضور سردار آزادی معاون فرهنگی سازمان بسیج، سید محمد یاشار نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح و محمد حبیبی مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس رونمایی شد.

این لوگو تایپ برگرفته از آرم بنیاد فرهنگی روایت فتح است که با روایتی از پویش مردمی کمک مؤمنانه تلفیق و در مدت‌زمان کوتاهی توسط مسعود نجابتی طراحی و رونمایی شد. نجابتی پیش‌تر نیز با پیشنهاد رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با حکم سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به‌عنوان دبیر ششمین جشنواره هنر مقاومت معرفی‌شده بود.

جشنواره «روایت مؤمنانه» با حمایت بنیاد فرهنگی روایت فتح با موضوع فیلم و عکس مردمی از کمک‌های مؤمنانه که در ایام گسترش ویروس منحوس کرونا در سطح کشور صورت گرفته، کار خود را آغاز کرده و تا اواسط خردادماه ادامه خواهد داشت.

همچنین فراخوان مسابقه عکس و فیلم «روایت مؤمنانه» شامل ۲ بخش مردمی و اصحاب رسانه با روایتی مردمی از پویش سراسری کمک مومنانه منتشر شد.

متن فراخوان به شرح ذیل است:

موضوعات مسابقه:

*رزمایش مومنانه

*فعالیت‌های جهادی همچون خدمات‌رسانی، خیریه، بهداشتی و درمانی، تولیدی اقلام موردنیاز مدافعان سلامت و مردم و هرگونه فعالیت مومنانه و همدلانه برای عبور از بحران ویروس منحوس کرونا

بخش‌ها:

مردمی

فیلم و عکس تلفن همراه

بخش حرفه‌ای ویژه اصحاب رسانه

گزارش تصویری

عکاسی مستند

فیلم مستند کوتاه

گزارش خبری

قوانین و مقررات:

حضور برای عموم مردم آزاد است و هر فرد می‌تواند تنها یک‌بار در هر قالب اثر ارسال کند.

آثار تصویری تنها به‌صورت مجازی و از طریق آدرس سایت مسابقه قابل‌پذیرش است، لذا از ارسال مرسوله به آدرس بنیاد جدا خودداری فرمایید.

دبیرخانه مسابقه فیلم و عکس روایت مومنانه در رد، پذیرش و هر نوع انتشار اثر به‌صورت مجازی و مکتوب با قید نام صاحب اثر آزاد است.

«روایت مومنانه» در فضای مجازی هم امتیاز ویژه‌ای دارد.

هرگونه بهره‌برداری از آثار ارسالی و منتخب از سوی بنیاد فرهنگی روایت فتح بلامانع است.

مهلت ارسال آثار تنها تا تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۹ است.

شیوه ارسال آثار:

روش اول: تمامی شرکت کنندگان می‌توانند با مراجعه به نشانی سایت مسابقه www.revayatmomenaneh.com آثار خود را بارگذاری کنند.

روش دوم: شناسه مسابقه روایت مومنانه نیز به شماره ۰۹۳۹۴۱۳۷۶۲۶ در پیام رسان‌های سروش، واتس اپ و تلگرام به همراه فرم اطلاعات فردی نیز آماده دریافت آثار است.

جوایز:

۵۰ جایزه نفیس در بخش مردمی و ۲۰ جایزه نفیس در بخش اصحاب رسانه اهدا می‌شود.

نشانی دبیرخانه:

تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان شهید سپهبد قرنی، پلاک ۱۶، روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، تلفن: ۸۸۹۱۰۵۷۵