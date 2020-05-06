جامعه روستایی همدان در توزیع کمک های مومنانه فراموش نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی ظهر چهارشنبه در رزمایش ضیافت همدلی اظهار کرد: امروز همه دنیا با مشکل ویروس کرونا مواجه هستند اما تفاوت کشور و مردم ما با کشورهایی که خود را ابر قدرت می‌دانند همین حضور مردم در میدان است.

وی افزود: کشورهای پرادعا امروز دچار مشکل شده‌اند اما مردم و مسئولان ما در این آزمون نمره عالی کسب کردند.

امام جمعه همدان خواستار توجه بیشتر به جامعه روستایی شد و گفت: در این مدت نیازمندان در روستاها شناسایی شده‌اند اما تا حدودی نیازمند توجه بیشتر در این زمینه هستیم چرا که بسیاری از جامعه روستایی به لحاظ اینکه روزمزد و یا کارگر فصلی هستند، با مشکل مواجه شده‌اند.

وی با بیان اینکه زمان اتمام این بیماری مشخص نیست، مطرح کرد: همه نهادها امروز برای کمک مومنانه به میدان آمده‌اند اما اگر دو ماه دیگر خدای نکرده دچار موج دوم شویم، نیازمند تدبیری برای مدیریت زمان هستیم.

آیت الله شعبانی با تاکید بر اینکه باید نسبت به نیاز شناسی مردم نیز توجه ویژه ای داشته باشیم، عنوان کرد: اکثر کمک‌های موجود، سبدهای غذایی است در حالی که ممکن است بعضی از خانواده‌ها مشکلاتی در زمینه‌های دیگر همچون اقتصادی و یا بهداشتی داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید به مصوبه ستاد ملی عمل کنیم، ابراز کرد: امیدواریم هرچه زودتر شاهد بازگشایی امکان مذهبی باشیم اما در شرایط فعلی در مساجد صرفاً نماز جماعت برگزار نمی‌شود و مردم می‌توانند به صورت فرادا به اقامه نماز بپردازند.

وی با تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع)، خاطر نشان کرد: ملت‌هایی که کریم‌هایی همانند امام حسن (ع) ندارند، یاد نگرفته‌اند که چه طور با کرامت برخورد کنند اما کرامت این ملت به این دلیل است که در ساحت مقدس اهل بیت تربیت شده‌اند و این مراسم هم نمونه و مظهر کرامت مردم است.

امام جمعه همدان تصریح کرد: همه این اتفاقات تأکیدی بر اخلاق محور بودن و نمادی بر اخلاق اسلامی و انسانی مردم ما است که نمونه‌اش را در کل دنیا خیلی کم داریم.