مسئولان نسبت به خدمت در نظام جمهوری اسلامی فرصت سوزی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی بامداد پنجشنبه در ویژه برنامه «شبهای همدلی» که به همت قرارگاه جهادی هیئت فاطمیون قم در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد، با اشاره به آیه دوم سوره ملک اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم میفرماید «الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ»؛ او خدایی است که مرگ و زندگی را برای این آفرید که شما را امتحان کند که ببیند رفتار چه شخصی بهتر و نیکوتر است، البته خداوند نفوذ ناپذیر و بسیار بخشنده است.
وی با بیان اینکه قرآن کریم رمز خلقت را امتحان بیان میکند، گفت: خداوند مرگ و حیات را آفرید و مرگ برای اعتبار و حیات برای برداشتن توشه است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام (ص) تصریح کرد: در امتحانات، نیت مهم بوده و نیت نسبت به عمل و زیادی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است و به کیفیت کار باید توجه کرد؛ پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی (ع) فرمودند وقتی که مردم به دنبال زیاد کردن عمل هستند، تو به دنبال کیفیت دادن به آن باش.
رابطه نیت با عمل مثل روح نسبت به جسم است
وی به اهمیت کیفیت عمل نسبت به کمیت آن پرداخت و افزود: برخی کارهای کوچکی میکنند اما همان کار کوچک را با کیفیت انجام میدهند و برخی دیگر به دنبال زیاد کار کردن هستند و توجهی به کیفیت آن ندارند؛ در عمل خود به نیت توجه کنید و رابطه نیت با عمل مثل روح نسبت به جسم است.
حجت الاسلام آقاتهرانی با اشاره به وقوع امتحانات الهی در مشکلات اظهار داشت: این سنت دیرینه است که امتحانات الهی همیشه بوده و هست و این امتحانات در درگیریها صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه امتحانات الهی بر داشتههای افراد است، نه بر نداشتهها، گفت: خداوند در قرآن کریم میفرماید «نسبت به چیزهایی که دادهایم امتحان می کنیم»؛ با توجه به آیه شریفه قرآن، اگر خدا میخواست همه را یک امت میکرد اما میخواهد نسبت به نعمتی که به افراد داده، امتحان کند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه حتی انبیا هم یکسان نیستند، تصریح کرد: پیامبری مثل حضرت سلیمان (ع) داریم که بر اریکه قدرت بود اما پیامبر دیگری هم وجود داشت که او را شهید کردند، همچنین پیامبر اسلام (ص) از انبیای فقیر و حضرت داوود (ع) از انبیای ثروتمند بودند، اما همه آنها مورد امتحان قرار گرفتند.
وی افزود: امام حسین (ع) بند بندشان تکه تکه شد و حضرت علی (ع) در دورهای خانه نشین و در دورهای دیگر در میدان جنگ بودند اما هر ساحتی از زندگی شأن را که میبینیم، پیروز هستند.
حجت الاسلام آقاتهرانی اظهار داشت: تفاوت ما با کسانی که اهل بهشت میشوند، در تهذیب نفس است که آنها خود را ساختهاند و ما نساختهایم، بنابراین باید دقت کرد و از درگاه الهی باید کمک طلبید.
افراد در دایره امتحانات ساخته میشوند
وی با بیان اینکه افراد در دایره امتحانات ساخته میشوند، گفت: وقتی که سنگ طلا را داخل آتش میاندازند و حرارت میدهند، در حرارت پخته میشود و طلا از غیر آن مشخص میشود و در امتحانات است که افراد ساخته میشود.
این استاد حوزه و دانشگاه بر ذخیره توشه برای آخرت پرداخت و تصریح کرد: بهترین توشه، تقوا است و از هر فرصتی به خوبی استفاده کنید و شاید این لحظهها تکرار نشود.
وی درباره ضرورت قدرشناسی نسبت به فرصتها و نعمتها افزود: باید فرصتها را قدر دانست و عمر را در راه بندگی خدا مصرف کرد؛ بایستی در راه جلب رضای حق تعالی کار کرد و باید از هر فرصتی بهترین استفاده را کرد، به خصوص در ماه رمضان که به سرعت در پیش است.
حجت الاسلام آقاتهرانی با اشاره به در پیش بودن شبهای قدر اظهار داشت: شبهای قدر هم نزدیک است، برخی از بزرگان تمام سال را تلاش میکردند که ماه رمضان را به خوبی درک کنند و ماه مبارک رمضان را مراعات میکردند تا شبهای قدر را به خوبی درک کنند.
وی خطاب به مردم و مسئولان گفت: شما که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و مقام ولایت هستید، چنین فرصتی برای انبیای الهی پیش نیامده اما در زمان ما این فرصت وجود دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه ضمن بیان توصیهای به مسئولان تصریح کرد: مبادا ما مسئولان فرصت سوزی کنیم؛ مردم و دین ما خوب هستند و ما نباید فرصت سوزی کنیم؛ اگر در امتحانات سربلند پیروز آمدیم، ان شاءالله نوید ظهور حضرت حجت را به ما خواهند داد.
وی با بیان اینکه باید آماده ظهور امام زمان (عج) شویم تا حاکمیت الهی سراسر عالم را فراگیرد، افزود: در روایتی آمده است که هر شیعهای یک بار به مرگ طبیعی و یک بار به شهادت از دنیا میرود و اگر در زمان قبل از ظهور از دنیا رفت، شهادت بعد از ظهور نصیبش میشود.
حجت الاسلام آقاتهرانی اظهار داشت: احتمال اینکه چنین روزی و انقلابی به وجود بیاید، داده نمیشد؛ ۵ سال قبل از انقلاب به شهید آیت الله بهشتی گفتند که به نظر شما اگر بخواهد انقلاب شود، چند سال زمان میبرد؟ ایشان گفتند که ۲۰ سال؛ اما ۵ سال نشد، بنابراین اگر خدا بخواهد، تسریع در امور میشود؛ فقط ما باید راه بندگی خدا را انتخاب کرده و وظیفه خود را تشخیص داده و به آن عمل کنیم.
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