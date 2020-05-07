به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون وزیر اقتصاد از تدوین پیش نویس مالیات بر مجموع درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از آن است خبرداد و افزود: اگر این پیش نویس تصویب شود ضمانت‌های اجرایی آن هم در قانون مشخص خواهد شد.

محمدعلی دهقانی دهنوی با اشاره به فعالیت‌های وزارت اقتصاد در زمینه کاهش موانع تولید گفت: ما درگاه ملی مجوزها را راه اندازی کرده ایم و زیرساخت‌های لازم را هم فراهم کرده ایم و همه مجوزهای اصناف و بسیاری از استعلامات از طریق این درگاه انجام می‌گیرد منتهی هنوز برخی دستگاه‌های اجرایی چنان که باید استقبال نکرده اند.

وی درخصوص کاهش زمان راه اندازی و شروع کسب و کارها گفت: یک گلوگاه کلیدی وجود دارد که با عزم کافی دولت و مجلس رفع شدنی است و آن این است که باید نظام مجوزدهی پیشینی را در کشور به نظام مجوز دهی پسینی تبدیل کنیم یعنی به جای این که افراد را ماه‌ها درگیر مجوزگیری کنیم تا بتواند فعالیتش را بعد از آن شروع کند، بگوییم کسب و کارشان را شروع کنند بعد بر نحوه کار و کیفیت کارشان نظارت کنیم و مجوزهایشان را صادر کنیم واگر چنانچه بر خلاف تعهداتشان اتفاقی افتاد، مانع ادامه فعالیت آن‌ها شویم.

دهقانی با اشاره به طرحی که به مجلس داده شده برای صدور سه نوع مجوز گفت: با مجوز پسینی به محض دریافت تقاضای متقاضیان ظرف یکی دو روز با اخذ تعهدات لازم می‌توان فعالیت اقتصادی را شروع کرد که همین کار مشکل پروسه ۸۰ روزه صدور مجوز را حل می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که اقدامات خوبی برای رفع وابستگی‌های راهبردی انجام گرفته است افزود: در حوزه محصولات راهبردی در کشور اقدامات خوبی انجام گرفته مثل تولید بنزین که ما وارد کننده بودیم، اما الان نیازی به واردات بنزین نداریم.

وی گفت: همین طرح اقدام ملی مسکن هم که یک میلیون نفر ثبت نام کردند سرمایه‌ای ۳۰ هزار میلیارد تومانی در گام اول فراهم آورد که می‌تواند با رونق بخش مسکن هم به تولید و هم اشتغال کمک کند.