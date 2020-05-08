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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۰

در آغازبه‌کار جشنواره مادران قصه‌گو مطرح شد؛

ویروس کرونا موضوع خوب و جذابی برای قصه‌گویی و قصه‌نویسی است

ویروس کرونا موضوع خوب و جذابی برای قصه‌گویی و قصه‌نویسی است

مصطفی رحماندوست در مراسم آغاز جشنواره مادران قصه‌گو گفت: ویروس کرونا بسیار موضوع خوبی برای قصه‌گویی و قصه‌نویسی است و ماجراهای جذاب آن می‌تواند برای کودکان و نسلهای آینده بسیار آموزنده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغاز به‌کار چهارمین جشنواره مادران قصه‌گو و رونمایی از پوستر و سایت این‌رویداد، صبح چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت با حضور مصطفی رحماندوست نویسنده و شاعر ادبیات کودک، سید علیرضا فاطمیان پور معاون فرهنگی، علیرضا زندوکیلی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری، سید احمد موسوی رئیس فرهنگسرای خاتم(ص) و دبیر چهارمین جشنواره مادران قصه‌گو، در ساختمان مرکزی این‌سازمان برگزار شد.

در این‌مراسم، ضمن رونمایی از پوستر و سایت جشنواره به نشانی madaran-q.farhangsara.ir جزییات برگزاری این‌جشنواره نیز تشریح شد.

رحماندوست نیز ضمن ابراز خشنودی از افزوده‌شدن بخش قصه‌های کرونایی به جشنواره مادران قصه‌گو گفت: موضوع کرونا و ماجراها و وقایع شگفت‌انگیز آن، دستمایه خوبی برای خلق قصه‌ها، رمان‌ها، فیلم ها، نمایش‌ها و دیگر آثار هنری است و تردید ندارم رمان‌ها و فیلم‌های جذاب و ماندگاری از موضوع شیوع کرونا ساخته خواهد شد.

وی افزود: در دوره‌های پیشین جشنواره، دوره‌های حضوری آموزش قصه‌گویی را برای مادران داشتیم که با توجه به شرایط ناشی از کرونا آموزش آنلاین جایگزین آموزش حضوری شده است و حتما در برنامه آموزشی مجازی قصه‌نویسی درباره کرونا باید لحاظ شود زیرا بسیار موضوع خوبی برای قصه‌گویی و قصه‌نویسی است و ماجراهای جذاب آن می‌تواند برای کودکان و نسل‌های آینده بسیار آموزنده باشد.

فاطمیان‌پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در این‌مراسم با توضیحی درباره برگزاری سه دوره پیشین جشنواره مادران قصه‌گو گفت: چهارمین دوره این‌جشنواره با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، تجربه‌ای کاملا متفاوت است که در سطحی ملی و در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود. سازمان فرهنگی هنری سایر برنامه‌های خود را نیز با توجه به شرایط موجود بر بستر مجازی تعریف و خود را با شرایط موجود هماهنگ کرده است.

وی گفت: با توجه به گسترش فرهنگ استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در ایام شیوع کرونا و با عنایت به موضوع قرنطینه و خانه‌نشینی مادران و کودکان، بی‌شک استقبال خانواده‌ها از این‌دوره از جشنواره چشمگیر خواهد بود. سه‌ضلع مثلث کرونا، قصه‌گویی و خانواده موجب خلق آثار متعدد و رونق این‌برنامه فرهنگی خواهد شد و شاهد یکی از برنامه‌های خوب و پرمخاطب سازمان فرهنگی هنری خواهیم بود.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه گفت: امیدوارم این‌جشنواره محمل آموزشی خوبی برای انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی، سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی و دینی به نسل‌های بعدی از طریق شیوه تاثیرگذار و دلنشین قصه‌گویی باشد.

در ادامه این‌مراسم، سید احمد موسوی رئیس فرهنگسرای خاتم (ص) و مسئول دبیرخانه چهارمین جشنواره مادران قصه‌گو به تشریح ویژگی‌های سایت جشنواره پرداخت و گفت: معرفی کامل جشنواره، آموزش قصه‌گویی، ثبت نام متقاضیان، گالری تصاویر، آرشیو دوره‌های قبل، اخبار و بازتاب‌های رسانه‌ای و دعوت از مخاطبین در قالب نمایش دو کلیپ ویژه از استاد مصطفی رحماندوست و پروین پناهی نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان، از جمله بخش های مختلفی است که در سایت جشنواره لحاظ شده است.

مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۸ درباره شرایط شرکت در این‌جشنواره گفت: متقاضیان می توانند پس از مشاهده مطالب و فیلم های آموزشی بارگذاری‌شده در سایت جشنواره، فیلم‌های قصه‌گویی خود را حداکثر تا تاریخ ششم خرداد از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی هم‌چون واتس‌آپ و سروش ارسال کنند. قصه‌های قرآنی، قصه‌های بومی محلی، قصه‌های آزاد با موضوعات دلخواه و قصه‌های کرونایی چهار بخش موضوعی جشنواره هستند.

وی درباره بخش ویژه قصه‌های کرونایی گفت: شاخص اصلی این‌بخش در قصه‌پردازی، خلاقیت مادران قصه‌گو در بیان قصه‌هایی نو و خلاقانه برای کودکان با محتوای اصلی مبارزه با ویروس کرونا، همدلی و اتحاد برای شکست این‌ویروس و آگاه‌سازی کودکان از خطرات و نحوه مقابله با آن است. همچنین تجلیل و تکریم مدافعان سلامت و تبیین زحمات این‌عزیزان در قالب قصه، یکی از موضوعات اصلی این بخش است.  فراخوان و جزییات دقیق و مشروح شرکت در چهارمین جشنواره ملی مادران قصه گو در سایت جشنواره به نشانی madaran-q.farhangsara.ir قابل دریافت است.

دبیرخانه مرکزی چهارمین جشنواره ملی مادران قصه‌گو در نشانی تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، خیابان پژاند، خیابان شیرودی، بوستان لواسانی، فرهنگسرای خاتم(ص) قرار دارد.

کد مطلب 4919922

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    نظرات

    • خجسته شفیعی IR ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
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      من میخواستم در مورد شیوع ویروس کرونا یک داستان بنویسم داستانی که برای مدرسه ام خوب باشه چون من دوست داشتم نویسنده بشم لطفاً داستان هایی در مورد شیوع ویروس کرونا پخش کنین خیلی ممنوم
    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
      0 0
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      نظر خاصی ندارم

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