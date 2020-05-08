به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغاز به‌کار چهارمین جشنواره مادران قصه‌گو و رونمایی از پوستر و سایت این‌رویداد، صبح چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت با حضور مصطفی رحماندوست نویسنده و شاعر ادبیات کودک، سید علیرضا فاطمیان پور معاون فرهنگی، علیرضا زندوکیلی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری، سید احمد موسوی رئیس فرهنگسرای خاتم(ص) و دبیر چهارمین جشنواره مادران قصه‌گو، در ساختمان مرکزی این‌سازمان برگزار شد.

در این‌مراسم، ضمن رونمایی از پوستر و سایت جشنواره به نشانی madaran-q.farhangsara.ir جزییات برگزاری این‌جشنواره نیز تشریح شد.

رحماندوست نیز ضمن ابراز خشنودی از افزوده‌شدن بخش قصه‌های کرونایی به جشنواره مادران قصه‌گو گفت: موضوع کرونا و ماجراها و وقایع شگفت‌انگیز آن، دستمایه خوبی برای خلق قصه‌ها، رمان‌ها، فیلم ها، نمایش‌ها و دیگر آثار هنری است و تردید ندارم رمان‌ها و فیلم‌های جذاب و ماندگاری از موضوع شیوع کرونا ساخته خواهد شد.

وی افزود: در دوره‌های پیشین جشنواره، دوره‌های حضوری آموزش قصه‌گویی را برای مادران داشتیم که با توجه به شرایط ناشی از کرونا آموزش آنلاین جایگزین آموزش حضوری شده است و حتما در برنامه آموزشی مجازی قصه‌نویسی درباره کرونا باید لحاظ شود زیرا بسیار موضوع خوبی برای قصه‌گویی و قصه‌نویسی است و ماجراهای جذاب آن می‌تواند برای کودکان و نسل‌های آینده بسیار آموزنده باشد.

فاطمیان‌پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در این‌مراسم با توضیحی درباره برگزاری سه دوره پیشین جشنواره مادران قصه‌گو گفت: چهارمین دوره این‌جشنواره با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، تجربه‌ای کاملا متفاوت است که در سطحی ملی و در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود. سازمان فرهنگی هنری سایر برنامه‌های خود را نیز با توجه به شرایط موجود بر بستر مجازی تعریف و خود را با شرایط موجود هماهنگ کرده است.

وی گفت: با توجه به گسترش فرهنگ استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در ایام شیوع کرونا و با عنایت به موضوع قرنطینه و خانه‌نشینی مادران و کودکان، بی‌شک استقبال خانواده‌ها از این‌دوره از جشنواره چشمگیر خواهد بود. سه‌ضلع مثلث کرونا، قصه‌گویی و خانواده موجب خلق آثار متعدد و رونق این‌برنامه فرهنگی خواهد شد و شاهد یکی از برنامه‌های خوب و پرمخاطب سازمان فرهنگی هنری خواهیم بود.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه گفت: امیدوارم این‌جشنواره محمل آموزشی خوبی برای انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی، سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی و دینی به نسل‌های بعدی از طریق شیوه تاثیرگذار و دلنشین قصه‌گویی باشد.

در ادامه این‌مراسم، سید احمد موسوی رئیس فرهنگسرای خاتم (ص) و مسئول دبیرخانه چهارمین جشنواره مادران قصه‌گو به تشریح ویژگی‌های سایت جشنواره پرداخت و گفت: معرفی کامل جشنواره، آموزش قصه‌گویی، ثبت نام متقاضیان، گالری تصاویر، آرشیو دوره‌های قبل، اخبار و بازتاب‌های رسانه‌ای و دعوت از مخاطبین در قالب نمایش دو کلیپ ویژه از استاد مصطفی رحماندوست و پروین پناهی نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان، از جمله بخش های مختلفی است که در سایت جشنواره لحاظ شده است.

مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۸ درباره شرایط شرکت در این‌جشنواره گفت: متقاضیان می توانند پس از مشاهده مطالب و فیلم های آموزشی بارگذاری‌شده در سایت جشنواره، فیلم‌های قصه‌گویی خود را حداکثر تا تاریخ ششم خرداد از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی هم‌چون واتس‌آپ و سروش ارسال کنند. قصه‌های قرآنی، قصه‌های بومی محلی، قصه‌های آزاد با موضوعات دلخواه و قصه‌های کرونایی چهار بخش موضوعی جشنواره هستند.

وی درباره بخش ویژه قصه‌های کرونایی گفت: شاخص اصلی این‌بخش در قصه‌پردازی، خلاقیت مادران قصه‌گو در بیان قصه‌هایی نو و خلاقانه برای کودکان با محتوای اصلی مبارزه با ویروس کرونا، همدلی و اتحاد برای شکست این‌ویروس و آگاه‌سازی کودکان از خطرات و نحوه مقابله با آن است. همچنین تجلیل و تکریم مدافعان سلامت و تبیین زحمات این‌عزیزان در قالب قصه، یکی از موضوعات اصلی این بخش است. فراخوان و جزییات دقیق و مشروح شرکت در چهارمین جشنواره ملی مادران قصه گو در سایت جشنواره به نشانی madaran-q.farhangsara.ir قابل دریافت است.

دبیرخانه مرکزی چهارمین جشنواره ملی مادران قصه‌گو در نشانی تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، خیابان پژاند، خیابان شیرودی، بوستان لواسانی، فرهنگسرای خاتم(ص) قرار دارد.