آماده باش کامل اصفهان به عنوان استان معین تهران در وقوع زلزله

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره نقش جانشینی استان اصفهان در وقوع زلزله اخیر در تهران اظهار داشت: با وقوع زلزله اخیر در دماوند تهران، مدیریت بحران استان اصفهان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه به علت نبود خسارت، با وجود آمادگی کامل تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، وظیفه‌ای به استان اصفهان واگذار نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اعلام وزارت کشور مبنی بر جانشین شدن استان اصفهان برای بحران زلزله در استان تهران تصریح کرد: استان اصفهان علاوه بر معین استان تهران و منطقه دو شهری تهران، وظیفه هماهنگی سایر استان‌های معینِ تهران از جمله مرکزی، قم، قزوین و مازندران و غیره را هم برعهده دارد.

وی بیان داشت: مسئولیت جانشینی استان اصفهان در بحران‌های طبیعی تهران باعث شد تا در سال گذشته، طی جلسات متعدد با ستاد پیشگیری از مدیریت بحران شهر تهران، وظایفی تبیین شود و با جانمایی مکان‌های مختلف امدادی جهت اسکان اضطراری با وقوع بحران، ستادهای مختلفی اعم از بازسازی تا اطلاع رسانی تعریف شود.

اقدامات با رویکرد پیشگیرانه موقعیت‌های بحرانی در استان اصفهان

شیشه فروش اشاره‌ای هم به اقداماتی با رویکرد پیشگیرانه جهت مدیریت بحران‌های طبیعی مانند زلزله در استان اصفهان داشت و افزود: در سال گذشته، سیستم‌های هشدار و ثبت زلزله در ده ایستگاه لرزه نگاری زیر نظر مرکز ژئوفیزیک تهران و ۵۰ دستگاه شتاب نگار در استان اصفهان نصب و تقویت شد.

وی با اشاره به بروز رسانی دستگاه‌های شتاب نگار زیر نظر مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: سیاست‌های مدیریت بحران استان اصفهان بر آموزش‌های تخصصی و عمومی پیگیری شده است؛ در سال گذشته بالغ بر ۵۰۰ مدیر بحران در ۲۴ شهرستان استان اصفهان آموزش‌های لازم را کسب کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: سال گذشته بالغ بر ۸۶۰ هزار نفر از دانش آموزان اصفهانی و ۵۰ هزار نونهال مهدکودک‌ها مانور پناه گیری صحیح در برابر زلزله را آموزش دیدند و حتی این تجربه برای کارکنان صنایع و واحدهای تولیدی هم ملزم شد.

وی اضافه کرد: رویکرد مدیریت بحران استان اصفهان بر پیشگیری از وقایع طبیعی مانند سیل و زلزله استوار است و با اطلاع رسانی و آموزش تخصصی و عمومی این مهم را دنبال کرده است.

اجرای آموزش‌های امداد و نجات مجازی و عملی در ۱۵ منطقه شهرداری اصفهان

شیشه فروش مسئولیت آموزش‌های امداد و نجات را برعهده سازمان هلال احمر استان اصفهان گذاشت و افزود: آموزش‌های محله محور در پانزده منطقه شهرداری به قوت خود در حال اجراست که این آموزش‌ها به صورت مجازی و عملی برگزار می‌شود.

وی شهردار را در شهرها و دهیار را در روستا، مدیر بحران در مقابله با پدیده زلزله معرفی کرد و گفت: در هر شهر، سایت اسکان اضطراری تعیین شده است که می‌توان به تجهیز تخصصی سایت باغ غدیر، باغ فدک اشاره کرد؛ هر دستگاه بنا به مسئولیت خود نسبت به اخذ آموزش‌های تخصصی مبادرت کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به مطالعه و سنجش آماری و تاریخی بلاهای طبیعی در سنوات گذشته اظهار داشت: با توجه به مطالعات انجام شده و با رویکرد پیشگیرانه از بلاهای طبیعی، «طرح خطرپذیر» به هر شهرستان ابلاغ شده است و متناسب با آن سناریوهای پیشگیری از حوادث تعریف شد.

وی اشاره‌ای هم به ۱۲۰ هزار نیروی امدادی آموزش دیده در سطح استان اصفهان داشت و افزود: واحدهای مرکز فرماندهی حادثه در استان اصفهان تشکیل شده و تمرکز مدیریت بحران استان اصفهان بر پیشگیری است.